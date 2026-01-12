Damián Pizarro o Maxi Romero: Dani Arrieta cuenta la firme sobre el último fichaje de Colo Colo

Colo Colo se empieza a armar lento pero seguro en este 2026. El primer refuerzo fue Matías Fernández, luego Joaquín Sosa y este lunes se confirmó a Javier Méndez. Pero el Cacique sigue activo en el mercado de fichajes y ahora busca a un nuevo delantero.

Durante está jornada no se abordó dicho ítem, pero es sabido que se busca un nuevo goleador para competir en el puesto con Javier Correa. El tema es que ya hubo un tropezón bastante caro con Salomón Rodríguez. Los casi dos millones de dólares prácticamente no trajeron frutos.

Por lo que ahora en ByN buscan con pinzas al nuevo delantero. Así las cosas, en la carpeta de opciones hay dos que tienen las principales opciones: Damián Pizarro y Maximiliano Romero. El tema es que hay una controversia importante y que atrasa la llegada de este refuerzo para Fernando Ortiz.

Dani Arrieta revela quién será el próximo fichaje de Colo Colo

Bajo estás dos opciones, el periodista Dani Arrieta abordó la división que genera en el directorio de ByN. Primero explicó la cercanía de Damián Pizarro y por qué ya estaría prácticamente listo.

“Lo que es sabido es que está listo. Si en ByN dicen ‘Ok’, al otro día está entrenando en el Monumental. Pero para Ortiz no es prioridad. Por lo que me han dicho Damián Pizarro es casi que la dirigencia le dijo a su representante para que relance su carrera. En este caso Vibra de Felicevich ya sacó a Pizarro, Cortés y trajo a Fernández. Sería para relanzar su carrera”, aseguró el comunicador en Todos Somos Técnicos.

Maxi Romero suma bonos para llegar a Colo Colo este 2026

Pero luego abordó el segundo nombre y que ya vistió la camiseta de O’Higgins y hasta lo sufrieron los albos. “Fernando Ortiz no se convence y quiere a otro jugador. El que tomó fuerza es Maximiliano Romero. Le marcó a Colo Colo en su debut”, aportó el comunicador.

Lo sorpresivo es que más allá del acotado presupuesto que tiene ByN, Arrieta sorprendió con una positiva reflexión y que podría marcar el cierre definitivo del plantel para el 2026. “Las próximas horas pueden ser cruciales. Pero no me sorprendería que lleguen los dos”, sentenció.

