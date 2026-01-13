Eduard Bello aún no sella su continuidad en Universidad Católica, y es que el futuro del jugador venezolano en la escuadra chilena sigue en el aire, donde se reveló cuál sería el motivo que tendría trabadas las negociaciones con Barcelona de Guayaquil.

Tras finalizar la temporada, Cruzados no uso la cláusula de compra por el jugador, por lo que comenzaron las negociaciones con el club ecuatoriano por asegurar su estadía en la precordillera, donde Bello ha expresado que quiere seguir.

¿Por qué no se concreta la continuidad de Bello en la UC?

Punto Cruzado reveló que las conversaciones estarían “entrampadas y no solo por la postura que tomó en su momento el Barcelona, sino también por algunas diferencias entre Bello y Cruzados”.

Señalando que la idea es que cuando Eduard Bello quede como agente libre firme con la Universidad Católica por las próximas dos temporadas.

“En un principio, desde el lado del jugador esperaban que se mantuvieran las mismas condiciones económicas del año pasado, pero a priori, la oferta de Cruzados es por un sueldo bastante menor”.

Añadiendo que esa sería el gran obstáculo en las negociaciones, pero que se espera que se pueda llegar a un acuerdo.

Por otra parte, hace algunos días, El Deportivo señaló que el equipo ecuatoriano prefiere que se ejecute la opción de compra que estaba acordada en el convenio del préstamo, cifra que es cercana a los 500 mil dólares.

Según revela El Deportivo, la UC siguen explorando las opciones para quedarse con el jugador, donde evalúan extender el préstamo o analizar los montos.

La postura de la UC sobre Bello

El DT de los Cruzados, Daniel Garnero, comentó en una conferencia de prensa que su intención es que siga el jugador en el equipo. “Tenía nuestra aprobación, queríamos que se quede, pero hay cuestiones individuales que a veces tienen alguna traba, son esas cosas que a veces generan dificultades”.

