Colo Colo no tiene paz ni dentro ni fuera de la cancha. Si a nivel deportivo el nivel del Cacique es deplorable, a tal punto que Jorge Almirón dejará su cargo por los malos resultados, a nivel institucional las rencillas siguen entre ambos bloques.

Y es que una muestra de ello fue que el grupo liderado por Leónidas Vial, encabezado por Alfredo Stöhwing, no se presentó a la reunión de directorio extraordinaria convocada por Aníbal Mosa para sellar de una buena vez la salida del argentino como DT de Colo Colo.

Sin embargo, este no es el único lío que tiene preocupados a los dirigentes albos, ya que la permanencia del puertomontino como presidente de Blanco y Negro vive jornadas claves a la espera de que se aprueben los estados financieros de la concesionaria.

Y ojo, que esto es importantísimo pensando en la continuidad de Mosa como presidente. Si estos estados se rechazan por tercera vez, el empresario de origen sirio estará inhabilitado para ejercer como timonel.

La jugada que prepara Mosa para seguir liderando en Blanco y Negro

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, si es que Mosa se ve obligado a dejar la presidencia de Blanco y Negro, este utilizará todos los argumentos y herramientas legales para demorar una posibles destitución.

Aníbal Mosa vive jornadas claves pensando en su continuidad como presidente de Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, si es que el puertomontino tuviese que dejar la presidencia, su bloque no perderá el manejo del Cacique. Esto lo decimos porque Mosa pondría en su lugar a otro director de su confianza, ya que tampoco perdería el respaldo del CSD Colo Colo.

Así las cosas, Aníbal Mosa seguiría contando con los votos necesarios para seguir controlando al Popular, esto incluso si se ve obligado a dejar la presidencia.

¿Cuándo volverá a jugar Colo Colo?

El Cacique volverá al ruedo este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este duelo será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

