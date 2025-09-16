“Ortiz ya dio una señal…”: Histórico deja potente reflexión sobre la renovación de Arturo Vidal

Colo Colo da vuelta la página tras la Supercopa y ahora se enfoca en el partido pendiente por la Liga de Primera ante Deportes Iquique. Duelo en el que contará con una particularidad que incluye a Arturo Vidal.

El King en la final perdida frente a Universidad de Chile, consiguió su renovación automática por todo lo que se viene para el 2026. Pese a la derrota por 3-0 ante los azules, el King jugó la mitad de los partidos de la temporada y con ello cumplió el importante ítem de su contrato.

Lo que reflexionó un histórico del club como Marcelo Pablo Barticciotto, quien respaldó la medida ya que fue pactada con varios meses de anticipación por ambas partes.

“Él pase es de él y el club, al cumplir contrato, está obligado a renovarle. Era difícil que no juegue Vidal, en especial en este Colo Colo. El otro día no entro mal, a comparación de como estaba el equipo”, lanzó en Radio Cooperativa el histórico “7” albo.

Arturo Vidal renueva: ¿Qué decide Fernando Ortiz?

Pero para el campeón de la Copa Libertadores 1991 la renovación de Arturo Vidal puede traer una complicación, especialmente para Fernando Ortiz.

“Ahora lo complicado va a ser si Ortiz lo va a considerar. Aunque en este primer partido ya dio una señal, al dejarlo como suplente”, indicó dejando en claro que el Bicampeón de América ahora corre de atrás para ganarse al nuevo DT.

“Si hubiese ganado, hubiese sido una decisión que tendría respaldo. Es una decisión potente, que no ha tenido ningún entrenador que ha tenido Arturo en Chile”, explicó Barticciotto.