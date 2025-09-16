Más de 70 mil reproducciones: Maxi Falcón celebra el 18 y pone fecha a su retorno a Colo Colo

Maximiliano Falcón se sumó a los festejos de fiestas patrias y hasta habló de su retorno a Colo Colo. Lo que de inmediato se volvió viral entre los hinchas albos que aún sufren con la salida del “Peluca” tras los horrores defensivos que se han repetido en toda la temporada 2025.

El central uruguayo se reunió junto a un grupo de hinchas del Cacique en Miami. En su llegada, los fanáticos de inmediato corearon el “Peluca va a volver” lo que dejó en claro que el cariño sigue intacto más allá de su salida al Inter Miami a principio de año.

Tras ello, el defensa tomó la palabra en la cita realizada en tierras estadounidenses. “Agradezco el cariño de los hinchas. Sé que ustedes dejaron sus tierras por una oportunidad mejor. Somos muy felices con su cariño”, lanzó de entrada Falcón.

Tras ello, vino lo que muchos anhelan hasta el día de hoy y que tiene directa relación con un retorno a Colo Colo. “Desde que llegamos a Chile, nos trataron como un chileno más. Tenemos un hijo chileno, así que vamos a estar ahí por el resto de nuestra vida”, aseguró.

Para cerrar su breve discurso dejó una frase que emocionó al puñado de hinchas que pese a lo registrado en cancha, aún celebran el centenario y las fiestas patrias a distancia. “Somos uno más de ustedes… ¡Aguante Colo Colo, papá!”, recalcó. El registro tiene más de 70 mil visualizaciones solo en Tiktok.

¿Cuánto gana Maxi Falcón en Inter Miami?

El central del Inter Miami recibe un salario que equivale a los 60 millones de pesos. “Peluca” tiene contrato hasta 2028 con el cuadro de la MLS y donde tiene de compañeros a figuras como Lionel Messi y Luis Suárez.

Cabe consignar que en Colo Colo, Maximiliano Falcón recibía el monto de 30 millones Gad 30 días.