A Colo Colo solo le resta un partido para cerrar un 2025 con más malas que buenas. Por esta razón ya piensan en la siguiente temporada, donde Daniel Arrieta avisó que un arquero no llegará.

Los Albos se aferran a clasificar a la Copa Sudamericana, para lo cual tienen un escenario complejo: deben derrotar a Audax Italiano y esperar que Cobresal pierda con Ñublense en Chillán. El centenario debía ser un año soñado, pero estuvo fue más cercano a una pesadilla.

El arquero que no llega a Colo Colo

Si bien resta por definir si Colo Colo irá a una competición internacional en el 2026, al parecer ya hay una certeza. De acuerdo a lo que informa el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, el arquero Brayan Cortés no regresará a Macul, más allá de que Peñarol no lo compre.

“En Peñarol quieren que continúe Brayan Cortés, pero no tienen la billetera para pagar esos 1,4 millones. Ahí se complica la ecuación, porque Peñarol tendría que negociar con Colo Colo”, explicó Arrieta.

Por ahora, lo más cercano es que el Manya desista de comprar al Indio. Pese a esto, el deseo del meta de 32 años es seguir jugando fuera de Chile tras su aventura en Uruguay. Más allá de que por contrato deba regresar al Monumental, es poco probable que se quede.

“Brayan Cortés quiere seguir en el extranjero y para él no es una alternativa real volver a Colo Colo. Si no se da la negociación y no le queda otra tendrá que regresar al Estadio Monumental, pero en sus planes está seguir en el extranjero”, complementó Daniel Arrieta.

El iquiqueño estuvo a préstamo en Peñarol durante el segundo semestre del 2025. Jugó 21 partidos y recibió 18 goles, dejando el arco en cero en 10 ocasiones. Tiene contrato con Colo Colo hasta fines del 2027.