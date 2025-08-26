Marcelo Barticciotto sabe que el nuevo DT de Colo Colo tiene una ardua tarea por delante luego del pésimo estado de forma que tiene el equipo tras la polémica salida de Jorge Almirón. De hecho, el interinato de Hugo González y Luis Pérez comenzó con una afortunada paridad.

El Cacique fue hasta el estadio Municipal de La Cisterna e igualó sin goles ante Palestino, que erigió en figura al arquero Fernando de Paul. Por eso mismo, y a pesar de que Gustavo Quinteros sacó ventaja para tener un nuevo ciclo en Pedrero, el Barti dejó varias advertencias.

“Los que conocen el medio son Quinteros, Guede y Vitamina. Ahora yo digo, como dirigente al técnico que viene. Sin duda que todos van a exigir. No sé si proyecto o reforzar el equipo. Pero yo les diría que hoy tenemos un equipo estelar”, manifestó Barticciotto en ESPN F90 Chile.

Gustavo Quinteros tiene muchas chances de volver a Colo Colo. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“No funciona, pero es estelar en el fútbol chileno. Incluso para jugar la Copa, Colo Colo se armó para eso”, expuso el ídolo albo sobre la confección del plantel, que tuvo un fracaso estrepitoso en la Copa Libertadores. De hecho, ni siquiera alcanzó el premio de consuelo para ir a la Copa Sudamericana.

Marcelo Barticciotto le marca el terreno al nuevo DT de Colo Colo… ¡con automovilismo!

Marcelo Barticciotto apostó por una analogía automovilística para graficar su sentir respecto al nuevo DT de Colo Colo, que aparentemente será Quinteros. El argentino-boliviano duró tres años y tres meses antes de darle paso a Jorge Almirón en la banca alba.

Marcelo Barticciotto se la cantó clarita al nuevo entrenador de los albos. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Sea quién sea el apuntado, para Barti la obligación es grande. “Entonces cómo voy a aceptar tanta exigencia si les están dando un Fórmula 1”, apuntó el icónico “7” que tuvo el Eterno Campeón que levantó la Libertadores en 1991 bajo la tutela de Mirko Joziç.

Por el momento, la dupla técnica interina de González y Pérez debe afinar detalles para afrontar el Superclásico en el Monumental: aquel partido se disputará el domingo 31 de agosto a contar de las 15 horas y tendrá el arbitraje de Christian Garay.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo está a 22 puntos del líder, Coquimbo Unido, luego de 21 fechas disputadas en la Liga de Primera 2025.

