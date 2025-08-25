Colo Colo tiene por delante jornadas cruciales tras oficializar el adiós de Jorge Almirón. Por ahora Hugo González y Luis Pérez están a cargo del Cacique de manera interina, pero en la dirigencia de Blanco y Negro no tienen muchas ganas de que eso se alargue más de la cuenta.

Por lo mismo es que los albos se pusieron desde ya a trabajar para dar con el reemplazante definitivo del argentino. Es más, se habla de que esté listo y dirigiendo para la Supercopa ante la U pactada para el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

La danza de nombres, está ya desatada, con incluso la opción que más gustaba caída luego que fuese presentada en otro elenco. Sin embargo, al interior de Blanco y Negro, más en específico en el bloque controlado por Aníbal Mosa, ya están dando con el candidato ideal.

ver también Se vienen horas decisivas: Colo Colo da un paso clave para elegir a su nuevo entrenador

La nueva obsesión de Mosa para que sea el nuevo DT

De acuerdo a información entregada en ESPN, Aníbal Mosa tiene una nueva obsesión para la banca de Colo Colo luego que su plan A, el argentino Juan Pablo Vojvoda, se bajara de esta carrera tras ser oficializado como nuevo DT del Santos.

El mencionado medio aseguró que ahora el puertomontino ahora tiene a Gustavo Quinteros como su principal opción para que asuma en el Cacique. Su buen manejo a la hora de promover jugadores jóvenes, así como también ser un conocedor del medio, le hacen sumar bonos al santafesino.

Sin embargo, convencerlo de volver al Monumental no será fácil, ya que Quinteros afirmó hace unos días en TyC Sports que su deseo está en dirigir en el fútbol argentino. “Estuve muchos años trabajando afuera y la idea mía es estar con la familia, estar en Argentina y bueno, esperemos que salga algo interesante”, afirmó.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Quinteros es la gran carta que tiene Mosa para la banca de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Sería bueno (dirigir a un equipo grande en Argentina), pero hoy por hoy estoy tranquilo de vacaciones, esperando alguna posibilidad que por ahí sé de a fin de año”, agregó.

Así las cosas, habrá que ver si en el Cacique le ofrecen a Quinteros algo interesante para que el santafesino decida regresar al club. Se ve complicado, pero al ser la principal carta de Mosa, se apestará por su retorno.

Publicidad

Publicidad

ver también La otra consecuencia que trajo para Colo Colo la partida de Jorge Almirón: Era su polémico secreto

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a jugar este domingo 31 de agosto cuando enfrenten desde las 15:00 horas a Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.