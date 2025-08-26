Blanco y Negro pisó el acelerador y espera cerrar pronto al nuevo entrenador de Colo Colo, porque los albos están perdiendo terreno y se encuentran en el décimo lugar de la Liga de Primera.

El presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, declaró que espera tener este mismo miércoles al nuevo DT y todo apunta a que será Gustavo Quinteros.

El regreso al estadio Monumental del argentino nacionalizado boliviano es casi un hecho y falta definir algunos detalles para que se confirme el acuerdo.

Patricio Yáñez aprueba el regreso de Gustavo Quinteros a Colo Colo

El retorno de Quinteros se toma la agenda en el cuadro albo y un ex jugador de Colo Colo, como Patricio Yáñez, aprobó el retorno del DT que sacó campeón al Cacique en 2022.

El ex puntero de los albos señaló en radio Agricultura que le parece positivo el retorno del ex DT de Vélez Sarsfield.

Gustavo Quinteros apunta a Colo Colo. Foto: Alex Diaz/Photosport

“Quinteros está a dos horas 10 minutos de ser el entrenador de Colo Colo, está en Buenos Aires. Me parece un buen nombre, conoce lo que es el club, hay algunos que van a criticar porque dicen que las segundas partes nunca son buenas, puede tener un asidero. A él lo desafectaron no de la mejor manera, pero pega es pega”, dijo el Pato.

“Quinteros es duro, acuérdate que cada 15 días sacaba a los dirigentes al pizarrón con los refuerzos”, cerró Yáñez sobre el tema.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

