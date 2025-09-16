ver también Matías Zaldivia responde si la U de Chile le tiene miedo a la Conmebol: “Está a la vista de todos”

Si bien el panorama no es para nada favorable, en la U de Chile no bajan los brazos en la lucha por un histórico triplete. El Romántico Viajero aún cree que puede pelear tanto la Liga de Primera como la Copa Sudamericana, donde esta semana busca el primer golpe.

El elenco estudiantil visita a Alianza Lima en la ida por los cuartos de final de un torneo que, según avisó Matías Zaldivia, quieren pelear. Pero eso no fue lo único, ya que también aprovechó de advertir que harán lo posible por quitarle el título a Coquimbo Unido.

Los Piratas se escaparon en la cima de la Liga de Primera y le sacan 18 puntos de distancia, aunque con un partido menos. Con el receso a la vuelta de la esquina, en el Bulla confían en una hazaña y así sumar más copas este 2025.

Matías Zaldivia avisa que la U quiere el título de Copa Sudamericana

La U emprendió el vuelo rumbo a Perú para ir a dar el primer golpe por la clasificación a semifinales de Copa Sudamericana. El Romántico Viajero está lejos de la cima de la Liga de Primera y apuesta a competir en lo que tiene más a manos que es el plano internacional.

La victoria en la Supercopa ante Colo Colo le abrió el apetito al plantel azul, tal como lo reflejó Matías Zaldivia en el aeropuerto antes del viaje. “El partido del otro día nos deja unas buenas sensaciones así que con muchas esperanzas de hacer un buen partido en Perú“.

En esa misma línea, el zaguero remarcó que van con la moral en alto. “Conseguir un campeonato es importante para el envión anímico. Tenemos una llave muy complicada, pero el envión nos va a servir mucho“.

Ya entrando en la llave con Alianza Lima, Matías Zaldivia mostró sus respetos por el rival. “Sabemos que es un gran equipo, pasa un gran momento, con delanteros y extremos rápidos. Lo veremos bien en Perú pero sabemos que es un gran equipo“.

Finalmente abordó las chances que le quedan de pelear el título internacional y avisó que, pese a lo lejos que se ve, tampoco se rinden con la Liga de Primera. “Sí, obvio. Sabíamos que teníamos cuatro campeonatos, sólo quedamos afuera de Copa Chile así que estamos ahí en los otros“, sentenció.

Matías Zaldivia deja en claro que la U se permite soñar con un triplete que puede ser histórico. El Bulla tratará de dar el primer paso en Perú, donde necesita conseguir un resultado que le permita llegar tranquilo en Chile.

¿Cuáles son los números de Matías Zaldivia esta temporada?

Con su actuación en la Supercopa, Matías Zaldivia llegó a un total de 32 partidos oficiales disputados con la U esta temporada. En ellos ha marcado 5 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 2.769 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega la U con Alianza Lima por Copa Sudamericana?

La U de Chile ya está en Perú para lo que será la ida por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El Romántico Viajero visita a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas.

