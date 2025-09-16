Universidad de Chile viajó esta jornada hasta Perú donde el jueves está programada para jugar ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Con el antecedente de haber goleado por 3-0 a Colo Colo en la final de la Supercopa, disputada el domingo pasado en el estadio Santa Laura, el ambiente en la interna es positivo.

Pero hay una declaración que se entregó ese día que generó un ruido desde el cuerpo técnico al cuerpo médico del club, donde según una versión encontraron desafortunadas las palabras de Gustavo Álvarez.

Todo, porque en conferencia de prensa el técnico argentino hizo pública la evolución de la lesión de Lucas Di Yorio, apuntando un regreso en la revancha contra Alianza Lima.

Según Álvarez el delantero podrá volver en la revancha ante Alianza, algo que, según esta versión, provocó molestia en el cuerpo médico. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Qué dijo Gustavo Álvarez de Lucas Di Yorio en la U?

Fue radio Cooperativa donde pusieron sobre la mesa este cortocircuito entre Gustavo Álvarez y el área médica del club, por la presión de contar cuanto antes con Lucas Di Yorio, quien fue operado el viernes pasado de su rodilla con una menisectomía.

Tras el duelo contra Colo Colo, fue el técnico Gustavo Álvarez quien dijo que conversó con los médicos que Di Yorio podría volver para la revancha ante Alianza Lima.

“Hay preocupación por tema de Lucas Di Yorio, que el técnico diga que estará listo para la vuelta lo ven como un capítulo de arreglando jugadores con Gustavo Álvarez”, explicaron.

En ese sentido, apunta a que una vez ya hizo esto con Leandro Fernández para apurar la recuperación y no fue un buen acierto: “En el cuerpo médico y la dirigencia no dan los plazos, dicen mmm. Hablan con los médicos que dicen que puede estar más o menos, pero no es una contusión es una operación de meniscos”.

