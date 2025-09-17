Universidad de Chile se juega la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, este jueves contra Alianza Lima en Perú. Y Gustavo Álvarez cumple con la premisa hípica del caballo que gana repite.

Es que los azules enfrentarán a Alianza con el mismo once titular que derrotó a Colo Colo por 3-0 en el Superclásico de la reciente Supercopa. El DT de la U mantendrá el naipe con sus cartas ganadoras.

Así lo informó el reportero azul de TNT Sports, Marcelo Díaz: “va a estar Castellón en portería; Hormazábal, Calderón y Zaldivia en la defensa. Después por fuera Guerrero y Sepúlveda, Díaz que va a estar más centralizado para darle la posibilidad de subir metros en la cancha a Aránguiz“.

Agregó que “Altamirano, que también hace esa doble función de tratar de juntarse con los delanteros pero también con los del medio; y arriba Guerra con Assadi. Ese es el equipo de Universidad de Chile que va a enfrentar Alianza Lima, que viene de perder 4-3″.

ver también Cristián Caamaño en llamas para la llave contra Alianza Lima: “La mejor versión de U de Chile es…”

Formación, bajas y el resto de lo citados

Cabe recordar que los azules llegaron a los cuartos de final tras derrotar por 1-0 a Independiente en la ida de Santiago y se llevó la revancha por secretaría tras los escabrosos incidentes protagonizados por los hinchas del Rojo en Avellaneda, cuando el duelo de vuelta estaba empatado 1-1.

La U irá contra Alianza Lima con el mismo once titular que goleó a Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

La U cumplió su último entrenamiento en Perú y está listo para el duelo de este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas. Cabe recordar que el Chuncho entrenó en el Complejo de la Federación Peruana, el búnker de la selección del país del norte.

Así las cosas, Universidad de Chile formará con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en mediocampo; Nicolás Guerra y Lucas Assadi en ataque.

ver también ¿U de Chile campeón de Copa Sudamericana? El spoiler de Mister Chip que ilusiona a los azules este 2025

Completan la delegación de la U Cristopher Toselli y Pedro Garrido; Nicolás Fernández, David Retamal, Ignacio Tapia, Sebastián Rodríguez, Rubén Vera, Felipe Salomoni, Antonio Díaz, Leandro Fernández, Rodrigo Contreras e Ignacio Vásquez. Son bajas Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.

Publicidad