Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Formación de U de Chile para la ida contra Alianza Lima: la decisión hípica de Gustavo Álvarez

El Chuncho viene de golear a Colo Colo en el Superclásico de la Supercopa y Gustavo Álvarez no duda: el mismo once titular visitará a Alianza en Perú.

Por Diego Jeria

Formación de la U sin cambios contra Alianza Lima.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTFormación de la U sin cambios contra Alianza Lima.

Universidad de Chile se juega la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, este jueves contra Alianza Lima en Perú. Y Gustavo Álvarez cumple con la premisa hípica del caballo que gana repite.

Es que los azules enfrentarán a Alianza con el mismo once titular que derrotó a Colo Colo por 3-0 en el Superclásico de la reciente Supercopa. El DT de la U mantendrá el naipe con sus cartas ganadoras.

Así lo informó el reportero azul de TNT Sports, Marcelo Díaz: “va a estar Castellón en portería; Hormazábal, Calderón y Zaldivia en la defensa. Después por fuera Guerrero y Sepúlveda, Díaz que va a estar más centralizado para darle la posibilidad de subir metros en la cancha a Aránguiz“.

Agregó que “Altamirano, que también hace esa doble función de tratar de juntarse con los delanteros pero también con los del medio; y arriba Guerra con Assadi. Ese es el equipo de Universidad de Chile que va a enfrentar Alianza Lima, que viene de perder 4-3″.

Cristián Caamaño en llamas para la llave contra Alianza Lima: “La mejor versión de U de Chile es…”

ver también

Cristián Caamaño en llamas para la llave contra Alianza Lima: “La mejor versión de U de Chile es…”

Formación, bajas y el resto de lo citados

Cabe recordar que los azules llegaron a los cuartos de final tras derrotar por 1-0 a Independiente en la ida de Santiago y se llevó la revancha por secretaría tras los escabrosos incidentes protagonizados por los hinchas del Rojo en Avellaneda, cuando el duelo de vuelta estaba empatado 1-1.

La U irá contra Alianza Lima con el mismo once titular que goleó a Colo Colo.

La U irá contra Alianza Lima con el mismo once titular que goleó a Colo Colo.

Publicidad

La U cumplió su último entrenamiento en Perú y está listo para el duelo de este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas. Cabe recordar que el Chuncho entrenó en el Complejo de la Federación Peruana, el búnker de la selección del país del norte.

Así las cosas, Universidad de Chile formará con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en mediocampo; Nicolás Guerra y Lucas Assadi en ataque.

¿U de Chile campeón de Copa Sudamericana? El spoiler de Mister Chip que ilusiona a los azules este 2025

ver también

¿U de Chile campeón de Copa Sudamericana? El spoiler de Mister Chip que ilusiona a los azules este 2025

Completan la delegación de la U Cristopher Toselli y Pedro Garrido; Nicolás Fernández, David Retamal, Ignacio Tapia, Sebastián Rodríguez, Rubén Vera, Felipe Salomoni, Antonio Díaz, Leandro Fernández, Rodrigo Contreras e Ignacio Vásquez. Son bajas Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.

Publicidad
Lee también
Las sorpresas de Ortiz en la formación de Colo Colo para la Supercopa
Colo Colo

Las sorpresas de Ortiz en la formación de Colo Colo para la Supercopa

Formación confirmada: La Roja ratifica cambios de última hora ante Uruguay
Selección Chilena

Formación confirmada: La Roja ratifica cambios de última hora ante Uruguay

La gran duda de Córdova en la formación de Chile ante Brasil
Selección Chilena

La gran duda de Córdova en la formación de Chile ante Brasil

El sugestivo mensaje de Carlos Palacios tras nueva polémica en Boca
Internacional

El sugestivo mensaje de Carlos Palacios tras nueva polémica en Boca

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo