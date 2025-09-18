Universidad de Chile enfrenta esta noche a Alianza Lima, por el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo que en la previa empezó muy caliente.

Con la visita de la barra del cuadro local al hotel de los azules, donde llevaron violentos lienzos por los graves hechos en Argentina, además que lanzaron fuegos artificiales en varias oportunidades.

Pero no fue lo único, porque la prensa peruana también se ha encargado de condimentar el ceviche en Lima, con portadas para encender el choque que se llevará la atención.

Uno de ellos fue el diario Líbero, quienes han calentado toda la semana el encuentro y donde esta jornada no han quedado al margen con su tapa impresa: “¡Que arda la caldera!”.

La U busca repetir el triunfo ante Colo Colo, esta vez con Alianza Lima. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué dice la prensa peruana sobre el partido con la U?

Poco a poco comienza a tomar color en Lima el encuentro de esta noche entre Alianza Lima contra Universidad de Chile, que se roba las miradas por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En ese sentido, la prensa del país también se ha puesto con su toque para encender el partido, donde ahora fue el diario Líbero quien participó encendiendo la mecha.

“Alianza Lima, a estadio lleno, salta a la cancha por otro resultado mágico que los acerque a las semis. Los íntimos recibirán hoy a la U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana”, comentan.

Mira la portada:

