Universidad de Chile tendrá una extensa jornada en Lima, donde esta noche debe enfrentar a Alianza Lima por el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules quieren dar el primer golpe en el duelo en Matute, donde deberán lucha ante un cuadro dueño de casa que trae buenos resultados y que contará con toda su gente, por el castigo que hay con los fanáticos de la U.

En ese sentido, está agendado que los jugadores de la U tendrá una jornada de larga duración, porque una vez terminado el partido en Lima se activa de inmediato el viaje a Santiago.

En ese sentido, la U viajará de noche rumbo al país, donde a primera hora pisarán el aeropuerto de Pudahuel, de manera de poder estar junto a sus familias en las Fiestas Patrias.

Los jugadores se trasladarán del estadio en Matute al aeropuerto Jorge Chávez para volver a Chile. Foto: U de Chile

¿Cuándo vuelve la U a Chile?

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles de la situación de Universidad de Chile, quienes esta jornada enfrentan a Alianza Lima en Perú por la Copa Sudamericana.

“Los azules le dirán inmediatamente adiós a Lima”, confirma el medio de los hinchas azules, dejando en claro que la U planificó de inmediato su regreso al país.

“Universidad de Chile finalizará el partido ante Alianza Lima y se trasladará rápidamente al Aeropuerto Internacional de la capital peruana”, explican.

La idea es poder aprovechar el tiempo para comenzar a pensar en el duelo de revancha, programado para el 25 de septiembre en Coquimbo, donde la U buscará su paso a las semifinales.

