Universidad de Chile comienza a vivir la primera fecha del grave castigo que les determinó Conmebol, luego de los hechos de violencia vividos ante Independiente en Argentina.

Por lo mismo, en el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, los azules comenzarán a pagar el jugar sin público en condición de visitante.

En ese sentido, llamó la atención entre las autoridades del partido que, de igual manera, se han visto hinchas de la U en el hotel de concentración en la zona de San Isidro.

Por lo mismo, han hecho llamados al buen comportamiento y al cuidado, los que salieron desde el interior del plantel azul, por ejemplo, cuando salieron al último entrenamiento en la Videna.

Marcelo Díaz les pidió que se porten bien a los seguidores. Foto: Redgol.

ver también La barra de Alianza Lima llegó al hotel de U de Chile en la previa de la Copa Sudamericana

¿Qué le dijeron a los hinchas de la U en Perú?

Cerca de 10 hinchas estuvieron fuera del hotel de concentración de Universidad de Chile en la jornada del miércoles, donde pudieron compartir por segundos con los jugadores.

Publicidad

Publicidad

Fue en la pasada al bus, que los llevó al último entrenamiento, donde jugadores como Leandro Fernández, Marcelo Díaz y hasta el técnico Gustavo Álvarez los fueron a saludar.

En ese intercambio se les pidió que anduvieran con cuidado, que se porten bien y que no anden intentando romper las reglas, en una medida de seguridad para todos los azules.

Todo, bajo la mirada de dos personeros de Conmebol, quienes vieron que había hinchas de la U y clavaron su mirada en los hinchas, algo que también estarán atentos esta jornada en Matute.

Publicidad

Publicidad

Mira el video: