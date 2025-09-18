En un día muy significativo para nuestro país como es el 18 de septiembre, Universidad de Chile jugará su duelo de ida por los cuartos de final en Copa Sudamericana para enfrentar a Alianza Lima en suelo peruano.

Una fecha que por historia le queda bastante cómoda al Romántico Viajero, pues jugó en 11 oportunidades, con un registro más que positivo de cinco triunfos, cuatro empates y dos derrotas, una de ellas en un Superclásico ante Colo Colo en 1988.

Sin embargo, todos los hinchas de la U recuerdan para mal la última vez que saltaron a la cancha un 18 de septiembre, que también fue por Copa Sudamericana, en esa ocasión por octavos de final, y acabó con un arquero jugador.

ver también Universidad de Chile vs. Alianza Lima: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Sudamericana 2025

La última vez que U de Chile jugó un 18 de septiembre

Nos tenemos que remontar al año 2013. En esa ocasión, Marco Antonio Figueroa era el entrenador de un equipo que tenía todavía a muchos futbolistas que ganaron el torneo continental el 2011, y que fue hasta Argentina para enfrentar a Lanús.

La U saltó a la cancha ese 18 con Johnny Herrera en el arco; Paulo Magalhaes, Osvaldo González, Albert Acevedo y José Rojas en defensa; Charles Aránguiz, Juan Rodrigo Rojas, Gustavo Lorenzetti y César Cortés en mediocampo; Isaac Díaz y Patricio Rubio en delantera.

Un encuentro que terminó con una goleada en contra por 4-0, con goles de dos ex Universidad Católica como Santiago Silva y Lucas Melano, que anotó doblete, más Lautaro Acosta y con una escena icónica: la expulsión del arquero azul y Luciano Civelli poniéndose los guantes para evitar más bochorno.

Publicidad

Publicidad

¿Quiénes siguen vigentes de ese plantel?

Sólo Charles Aránguiz sigue vigente en el actual plantel de la U, tras su regreso al país a mediados de 2024. Del resto, se retiraron del fútbol Herrera, Acevedo, “Pepe” Rojas, Cortés, Lorenzetti, Roberto Cereceda que entró en el segundo tiempo y el mencionado Civelli.

Paulo Magalhães juega en Deportes Rengo

Osvaldo González en Universidad de Concepción

Juan Rodrigo Rojas en Sportivo Luqueño (Paraguay)

Isaac Díaz en Rangers

Patricio Rubio en Ñublense

Rubén Farfán en Deportes Iquique

Publicidad

Publicidad

Mientras que el técnico Figueroa actualmente dirige la selección de Nicaragua, que busca la clasificación al Mundial 2026.