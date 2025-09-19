Universidad de Chile rescató un empate sin goles (0-0) contra Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, duelo disputado en Perú. Y fue polémico desfavorablemente para los azules y con gusto a poco.

Si bien los azules definirán como locales con leve ventaja, la llave queda abierta considerando la polémica del penal no cobrado a la U por una mano en un tiro libre.

Además, Alianza Lima se quedó con un jugador por la expulsión de Carlos Zambrano promediando el segundo tiempo y los pupilos de Gustavo Álvarez no lograron aprovechar el jugador de más.

Tras el duelo y en conversación con la transmisión oficial, Charles Aránguiz manifestó que “la llave está abierta, fue un partido muy difícil. Ellos tienen muy buenos jugadores, es un gran rival“.

El lamento de Charles por el hincha de la U

“Hay que seguir trabajando y esperar el partido que viene. Ellos llegaron por la calidad de jugadores que tienen, pero para nosotros fue un partido positivo”, agregó el Príncipe Azul.

La U sacó leve ventaja contra Alianza Lima en Perú.

Por último, Charles Aránguiz sentenció que “es lamentable que no pueda estar el hincha de la U aquí, pero agradecemos siempre su apoyo“.

Cabe recordar que la U no pudo llevar público visitante a Lima por el castigo de la Conmebol tras los incidentes ante Independiente en Avellaneda. En la revancha de Coquimbo se deberá jugar a puertas cerradas por la misma razón.

El partido definitorio entre la U y Alianza Lima está pactado para este jueves 25 de septiembre, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la Cuarta Región. El ganador de la llave enfrentará en semifinales a Fluminense o Lanús.

