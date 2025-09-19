Fue la jugada que terminó por sentenciar el empate sin goles entre Alianza Lima y Universidad de Chilepor cuartos de final en Copa Sudamericana. En el minuto 64, el defensor Carlos Zambrano recibe tarjeta roja por golpear sin pelota a Charles Aránguiz.

Una acción que no pasó desapercibida por el árbitro brasileño Ramón Abatti ni por la prensa peruana, quienes lanzaron artillería pesada contra el “Káiser” por volver a cometer el error que hizo hace 10 años con su selección en Copa América.

Prensa peruana con todo contra Carlos Zambrano

Es el caso del diario deportivo Líbero, quien al analizar la acción afirmó que “fue totalmente absurda y puso todo cuesta arriba para el equipo dirigido por Néstor Gorosito, que necesitaba la victoria en Matute. No fue lo único.

Pues la publicación acusa directamente a Zambrano de que “disminuyó drásticamente las posibilidades de Alianza para sacar el encuentro adelante, por lo que se pudo ver la molestia en los rostros de sus compañeros“.

Mientras que el portal Depor escribió lo siguiente: “lo que debía ser una noche de ilusión terminó otra vez con un episodio repetido en la carrera de Carlos Zambrano: una tarjeta roja que lo dejó fuera del campo y que abrió una serie de comentarios sobre su desempeño en partidos internacionales”.

Junto con calificar el golpe a Aránguiz como “¡Codazo innecesario!“, este medio destacó un dato increíble que registra el central en torneos Conmebol. “Ha visto la tarjeta roja en cuatro de sus últimos seis partidos con el cuadro íntimo en copas internacionales”, apunta.

¿Cuándo se juega la revancha?

Sin la presencia de Carlos Zambrano, el duelo de vuelta por cuartos de final en Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

