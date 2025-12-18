El mercado de fichajes se remece. Universidad Católica da el principal golpe y le quita a Coquimbo Unido a una de sus máximas figuras en el 2025. Esto trata de Matías Palavecino que se transformó en pieza fundamental en la conquista del título de la Liga de Primera.

El volante nacido en Rosario no renovó con el aurinegro y anunció su salida en redes sociales. “Hoy me toca cerrar esta hermosa etapa en el club, un lugar donde fui profundamente feliz. Quiero agradecerles por el cariño desde el primer día. Acá viví uno de los mejores años de mi vida”, indicó el zurdo en su Instagram.

Como era de esperarse, de inmediato fue tentado por los grandes del fútbol nacional. Incluso se habló que Colo Colo y Querétaro estaban en la lucha por su carta.

Sin embargo el trasandino de 27 años se inclinó por el proyecto deportivo de la UC y que en el 2026 disputarán la fase de grupos de Copa Libertadores. Así lo informó César Luis Merlo que anunció el trato en sus redes sociales.

“Llega como agente libre tras una muy buena campaña en Coquimbo y firmará por 3 años”, detalló el experto en fichajes. Por lo que ahora el equipo de Daniel Garnero suma una pieza fundamental para los cinco torneos que disputará en 2026.

Los refuerzos de Universidad Católica

La UC se ha movido rápidamente en el mercado de fichajes. Además de Matías Palavecino están a detalles nombres como Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, y Álvaro Madríd. Por lo que se esperan anuncios en los próximos días para ya tener al equipo armado para comenzar la pretemporada en los primeros días de enero.