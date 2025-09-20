Universidad de Chile se mentaliza nuevamente en la revancha ante Alianza Lima, luego del empate sin goles conseguido en la visita a Perú, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Una de las grandes preocupaciones tiene que ver con el capitán del equipo bullanguero, Marcelo Díaz, quien dejó el encuentro en el entretiempo en Matute, en Lima.

En ese sentido, el técnico Gustavo Álvarez contó que en conferencia de prensa que el Chelo estaba con una sobrecarga muscular, por lo que lo tendría en observación.

Pese a que se retiró del estadio cojeando, en la U están alertas con la evolución del volante, que es clave para definir la formación titular para el choque del jueves ante los peruanos.

Marcelo Díaz será probado en los entrenamientos de la U. Foto: Joel Alonzo/Photosport

¿Qué pasa con Marcelo Díaz en la U?

El estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso será el escenario para la revancha de Universidad de Chile en contra de Alianza Lima, que definirá el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, es muy importante lo que pase en las próximas horas con las dolencias físicas de Marcelo Díaz, o tendrán que activar otro plan en la alineación en contra de los peruanos.

En ese sentido, todavía no se le han realizado exámenes médicos, donde confían poder recuperarlo en los entrenamientos previos al partido, donde estará bajo la supervisión.

La idea es que pueda estar en la revancha del jueves ante los peruanos, donde Díaz, por ejemplo, fue una carta fundamental en la final de la Supercopa contra Colo Colo, en algo que quieren emular.

