La Copa Conmebol Libertadores vuelve esta semana con toda su emoción. Este martes arranca la ronda de cuartos de final con los duelos de ida de la fase de los ocho mejores, donde se promete increíbles encuentros. Entre ellos, destaca el choque argentino entre Racing Club y Vélez Sarsfield, dos históricos que buscarán dar el primer golpe en la serie.

El enfrentamiento no solo genera expectativa en Chile por el nivel de ambos equipos, también por la presencia de futbolistas nacionales. En la ‘Academia’ está Gabriel Arias, portero que llega bajo cuestionamientos recientes, mientras que en el ‘Fortín’ dirán presente Claudio Baeza junto a Diego Valdés. Todos los detalles de este partidazo, a continuación.

¿Cuándo juegan Racing vs. Vélez por Copa Libertadores?

El partido de ida entre Racing y Vélez por los cuartos de la Copa Libertadores se juega este martes 16 de septiembre a partir de las 19:00 horas de Chile , misma hora de Argentina.

¿Dónde ver ONLINE y TV la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores?

Hay buenas noticias para los chilenos. Esto porque el partido entre Racing y Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores será transmitido por TV abierta a través de señal de CHV, además de TV paga por ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

Adicionalmente, podrás ver en vivo y por STREAMING el encuentro a través de la plataforma de DISNEY+, exclusivamente con tu plan Premium o de forma GRATUITA por PlutoTV.

Probables formaciones Vélez vs. Racing: