El inesperado ex Colo Colo que aparece en el radar de U Católica: “Consideran que es…”

El ex jugador albo, que actualmente se encuentra jugando en Argentina, aparece en el posible radar de la Franja para el 2026.

Por Andrea Petersen

El inesperado nombre que aparece en carpeta para Universidad Católica.
Universidad Católica ya está pensando en lo que será su próxima temporada, donde posiblemente tendrán que enfrentar una de las competencias internacionales, por lo que para ello ya tienen en la mira a un posible refuerzo que jugó durante un largo periodo en Colo Colo.

Actualmente, la Franja marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, con 51 puntos, lo que, de terminar así los clasifica a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Sin embargo, es seguido de cerca por O’Higgins y Universidad de Chile que suman 50 y 48 puntos, de manera que el todo se definirá en las últimas fechas.

El jugador que entró en el radar de la UC

El periodista José Tomás Fernández, a través de su canal de Youtube, se refirió al mercado de fichajes en la Franja, donde se refirió al jugador que estaría en carpeta, recalcando que aún no hay negociaciones oficiales.

“Cuando se hacen estos mapeos de futbolistas, le aparece un chileno que juega en Argentina que es Claudio Baeza, yo no sé si la UC va a ir por él, pero cuando hacen una revisión de futbolistas por los cuales podría apostar le sale en el listado”.

El jugador que estaría cerca de partir de U Católica: "Necesita probarse en el extranjero"

El jugador que estaría cerca de partir de U Católica: “Necesita probarse en el extranjero”

Añadiendo que en la UC “consideran que es un buen futbolista, que en Colo Colo jugó en buen nivel, que jugó en selección, que jugó en el extranjero y que de si ellos juegan fase de grupos de Copa Libertadores podría ser una opción interesante”.

Claudio Baeza juega actualmente en Vélez Sarsfield/Photosport

“Tengo entendido de que no ha existido ningún contacto, pero que está allí, en una carpetita, en un listado en San Carlos de Apoquindo”, puntualizó.

La carrera de Claudio Baeza

El jugador de 31 años comenzó su carrera en Colo Colo el 2012, para luego fichar el 2019 con el Al-Ahli, regresando a América el 2019 para sumarse al Necaxa.

En el fútbol mexicano estuvo hasta el 2024 donde se sumó al Toluca, llegando a Vélez Sarsfield esta temporada. Con Colo Colo obtuvo 6 títulos y con Vélez ha sumado 2 este año, la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina.

