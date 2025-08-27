Siguen apareciendo detalles del nulo operativo policial que tuvo Independiente para el partido contra Universidad de Chile, el que fue cancelado por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En ese sentido, ahora fue el reconocido Mariano Closs quien profundizó en un detalle clave a la hora de la organización y que le pasa la cuenta rotundamente al cuadro argentino ante la Conmebol.

“Se le sugirió que, dado que vendieron la tribuna baja, que ponga seguridad y policías. Eso lo van a usar los letrados de Conmebol, estaban advertidos, y hay antecedente inmediato con Peñarol vs Racing. Independiente dice vendimos todo pero no se aseguraron la presencia policial”, comentó en Closs Sports.

Por lo mismo, asegura que, pese a que Independiente confirma que hubo presencia policial, el que no ingresaran adentro del reducto cuando iniciaron los graves hechos le hacen pasar consecuencias de una medida mal tomada.

La policía no entra al estadio de Independiente por norma del club. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Por qué no había policías en Independiente vs U de Chile?

Hace tiempo Independiente determinó que en sus partido de local la policía no ingresará al estadio, de manera de dejar la seguridad a una empresa privada, por inconvenientes que tuvieron con sus hinchas donde, según sus palabras, hubo abuso de poder.

Esta norma fue clave para que la policía no ingresara el día de los hechos de violencia contra la U: “El ministro que ratificó la no presencia policial, cuando ya había lio o después. La primera le cae a Independiente y luego lo segundo es gravísimo que no intervengan, vino una barra a ser de policía“.

“Acá era poner policías en la visitante. Ahí entra a jugar el mensaje de Conmebol que lo pidieron que lo hicieran. Acá llega un grupo de visitante y ahora la costumbre quedó en que ahora no vaya nadie. También Conmebol hará notar el desacato, el ignorarlos por la sugerencia”, explica.

Por lo mismo, este detalle cree que será clave para Conmebol, donde también no se explica cómo la policía si ve que estaban matando gente no se va a meter y acatar una decisión de un club como Independiente.

“Lo que acrecienta el desastre que se armó es la presencia de la barra de Independiente que cruza todo el club y nadie frena. No puede venir un ministerio de donde sea de la China o capital y decir no interviene la policía porque genera más ira o bronca”, explicó.

“No se puede creer. ¿Quién te defiende? El policía al frente no te puede decir me dijeron no intervengo, flaco están pasando cosas, hace que sea más grosero lo que pasó. La no intervención de policía no es de Independiente, donde tienen que decir separemos el quilombo, tienen que intervenir. Una vez que hay despelote y están matando gente tienes que intervenir”, finalizó.

