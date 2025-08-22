Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

“Es prehistórico”: Mariano Closs acusa censura en la TV durante el matonaje a hinchas de U de Chile

La voz clásica de las copas en Sudamérica criticó con todo lo mostrado en plenos incidentes.

Por Nelson Martinez

U de Chile y los terribles hechos de violencia.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTU de Chile y los terribles hechos de violencia.

Siguen los coletazos por la terrible golpiza que sufrieron hinchas de U de Chile en Avellaneda, durante el partido contra Independiente. Y una voz influeyente en Argentina criticó con todo el hecho.

Se trata de Mariano Closs, el histórico y querido relator de ESPN, quien bajo el espacio Splendid AM le cayó con todo a la transmisión por no mostrar los hechos en vivo.

“Debemos o no ver las imágenes? Yo no tengo redes, pero los periodistas iban poniendo videos, me hace recordar a Europa cuando salta uno al campo de juego FIFA no lo muestra”, partió diciendo la clásica voz sudamericana.

Closs se cuadra con U de Chile

Mariano Closs no se guardó nada por el hecho de censurar en el momento lo ocurrido en galerías, momento en el cual se desarrolló una verdadera encerrona contra hinchas de U de Chile.

“A estas alturas alguien filma en dos segundos y se sabe en todos lados, me parece raro, uno como periodista va describiendo sensaciones, no ver las imágenes me parecía demasiado prehistórico”, criticó.

Publicidad

Mariano Closs no formó parte de la transmisión argentina de ese duelo, pero es habitual voz oficial de los duelos más importantes de Copa Libertadores y Sudamericana.

Tweet placeholder

El relator se suma a la ola de argentinos criticando el actuar de la barra de Independiente y la organización a nivel de seguridad, mientras el Rojo busca los puntos con Conmebol en Paraguay.

Publicidad
Lee también
Famoso relator lanza prueba irrefutable que deja al Rojo como culpable
Copa Sudamericana

Famoso relator lanza prueba irrefutable que deja al Rojo como culpable

La reacción de Mariano Closs tras la trágica muerte de Diogo Jota
Internacional

La reacción de Mariano Closs tras la trágica muerte de Diogo Jota

Reconocido relator cuestiona viaje de Palacios tras perder superclásico
Internacional

Reconocido relator cuestiona viaje de Palacios tras perder superclásico

El crudo relato de periodista chileno en medio de la masacre de Avellaneda
U de Chile

El crudo relato de periodista chileno en medio de la masacre de Avellaneda

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo