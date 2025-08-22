Siguen los coletazos por la terrible golpiza que sufrieron hinchas de U de Chile en Avellaneda, durante el partido contra Independiente. Y una voz influeyente en Argentina criticó con todo el hecho.

Se trata de Mariano Closs, el histórico y querido relator de ESPN, quien bajo el espacio Splendid AM le cayó con todo a la transmisión por no mostrar los hechos en vivo.

“Debemos o no ver las imágenes? Yo no tengo redes, pero los periodistas iban poniendo videos, me hace recordar a Europa cuando salta uno al campo de juego FIFA no lo muestra”, partió diciendo la clásica voz sudamericana.

Closs se cuadra con U de Chile

Mariano Closs no se guardó nada por el hecho de censurar en el momento lo ocurrido en galerías, momento en el cual se desarrolló una verdadera encerrona contra hinchas de U de Chile.

“A estas alturas alguien filma en dos segundos y se sabe en todos lados, me parece raro, uno como periodista va describiendo sensaciones, no ver las imágenes me parecía demasiado prehistórico”, criticó.

Publicidad

Publicidad

Mariano Closs no formó parte de la transmisión argentina de ese duelo, pero es habitual voz oficial de los duelos más importantes de Copa Libertadores y Sudamericana.

Tweet placeholder

El relator se suma a la ola de argentinos criticando el actuar de la barra de Independiente y la organización a nivel de seguridad, mientras el Rojo busca los puntos con Conmebol en Paraguay.

Publicidad