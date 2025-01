Marcos Bolados fue uno de los jugadores que confirmó su renovación en Colo Colo. El extremo antofagastino fue titular en el polémico amistoso frente a Peñarol y, horas después, el club albo difundió un video con algunas palabras del “11”.

Según el ex jugador de Deportes Antofagasta, cumplió el anhelo de mantenerse en el estadio Monumental. “Esperaba poder quedarme acá. Gracias a dios se dio, hicimos un buen año. Todo eso te lleva a que puedas tener las ganas de querer quedarte”, afirmó Bolados.

“Aparte el año que viene en Colo Colo es muy lindo para nosotros, la gente y todos. Empezar la pretemporada con mis compañeros es importante, mejor que ponerse a punto solo. Hubiera sido mejor haber entrenado con ellos desde que empezaron”, fue la mea culpa que dejó el atacante, quien también estuvo a préstamo en Universidad Católica.

Bolados en acción ante Peñarol en Uruguay. (FocoUY/Photosport).

Y prosiguió. “Colo Colo ha dejado harto en mí, mi familia y mi hijo. Es lindo volver acá, más en este año del centenario. Quería quedarme acá y estoy feliz”, apuntó el futbolista, quien consiguió un alza muy considerable en su salario para mantenerse en el plantel dirigido por Jorge Almirón.

“No me meto a las redes sociales. Trato de no meterme ni calentarme la cabeza con esas tonteras. Tomé esa decisión y estoy más tranquilo. No veo lo bueno ni lo malo. El fútbol es así: puede opinar alguien que no sepa, alguien que sepa. Y al fin de cuentas, la gente se guía por las malas cosas”, manifestó el jugador de 28 años.

Marcos Bolados tiene clarísimo que su renovación en Colo Colo desató varias críticas. Pero su experiencia en el fútbol profesional lo hacen tomar estas cuestiones con mayor naturalidad. Aunque tiene un reparo importante, sobre todo por los comentarios en redes.

“Hay gente que sube cosas, eso lo ve alguien que no sabe y dice ah, acá pasó esto. La gente debería saber bien o informarse bien antes de comentar algo. Pero así es esto, cualquiera opina del fútbol. La gente se descarga con esto, lo tengo asimilado”, reconoció el antofagastino.

Y añadió los objetivos que tiene en el Eterno Campeón para la exigente temporada 2025. “Queremos salir campeones, ganar la Copa Chile y llegar lo más arriba posible en la Copa Libertadores. Esos son los objetivos de siempre en Colo Colo”, apuntó Bolados, quien llegó a Pedrero en junio de 2016.

Marcos Bolados festeja un gol clave en Colo Colo: ante Palestino en La Cisterna en 2024. (Felipe Zanca/Photosport).

“Eso es lo que tenemos que hacer este año: dejar el nombre del club lo más alto posible y que toda la gente sepa que vamos a pelear todo en los 100 años de Colo Colo”, sentenció BolaDios, quien convirtió seis goles en el Campeonato Nacional 2024.