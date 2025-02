Dentro de las movidas de fin de año en el fútbol chileno, hubo una que tomó por sorpresa a todos. Claudio Borghi no logró llegar a acuerdo y salió de TNT Sports luego de seis años siendo uno de sus rostros principales.

El ex técnico de Colo Colo y la selección chilena, entre otros, llevaba ya una larga trayectoria como comentarista deportivo. No obstante, dejó la pantalla chica y por estos días define lo que se le viene en el futuro. Eso sí, dejando más que claro lo ocurrido en su adiós.

Este lunes y después de un mes de su salida de la televisión, el Bichi decidió sacar la voz para contar por qué ya no está hablando de fútbol. Ahí sorprendió al revelar que no fue sólo por un acuerdo, sino que esperaba algo más de su ahora ex canal.

Claudio Borghi revela detalles de su salida de la TV

Claudio Borghi dejó la televisión luego de seis años en TNT Sports. Foto: Photosport.

En conversación con LUN, el multicampeón con Colo Colo se refirió a la situación, explicando los motivos que hubo detrás. “Porque no llegué a acuerdo económico. Mi contrato siempre fue por dos años y vencía ahora. No me fui porque me peleara con alguien“, lanzó de entrada.

Pero fue tras ello que Claudio Borghi destapó el verdadero drama detrás de su salida de TV. “Hubo cosas que siento pudieron hacerse mejor. Desde fines del año pasado que yo insistía en hablar de la renovación y hubo cierta pasividad. Yo no exigía tanto, pero sí que hubiese algún reconocimiento a los esfuerzos que hice durante la pandemia, donde se me redujo el sueldo“.

“Yo, por si no se había dado cuenta, desde hace tiempo reduje mi participación en el programa ‘Todos somos técnicos’ precisamente porque pensaba que debía arreglar mi situación si querían que siguiera al mismo ritmo”, complementó.

Claudio Borghi dejó en claro que su adiós no fue por tener otra oferta en televisión. “Nada que ver. Nunca me han llamado de Chilevisión. Por lo demás, tiene un equipo ya conformado con Claudio (Palma), Aldo (Schiappacasse) y el joven calvito (Rodrigo Vera). No tengo ni he tenido ofertas de Chilevisión o de cualquier otro medio”.

De hecho, la mira del Bichi está en otros objetivos, incluido el regresar a la banca. “La verdad es que algo se me había pasado ese deseo, pero al dirigir al Colo Colo de leyendas frente a River Plate reconozco que volví a sentir un gustito agradable. Pero no sé si podría dirigir“.

“Tendría que armar un cuerpo técnico, actualizarme y ver si mi manera de entrenar aún sirve. Todo ha cambiado demasiado. Lo haría en un club chileno, para probarme. No quiero hacer apuestas tan altas de una“, complementó.

Pero más allá de volver a ser técnico, Claudio Borghi reveló que tienen otros dos proyectos en mente: un programa en redes sociales entrevistando a viejas glorias del fútbol y traer sus academias de fútbol en Argentina a Chile.

Sobre lo último, enfatizo en que “no es un proyecto para ganar plata. De hecho, la academia tiene principios que son irrestrictos y que tienen que ver con invertir en la misma academia, lo que eventualmente se gane traspasando a un chico a un club y no sé si habrá gente que podría seguirlo“.

Claudio Borghi deja clara las cosas luego de su sorpresiva salida de la televisión. El Bichi se prepara para una nueva etapa en su vida, donde el fútbol seguirá teniendo un rol fundamental.

¿En qué clubes ha dirigido Claudio Borghi?

Claudio Borghi ha logrado dirigir un total de 6 clubes en su carrera como entrenador. Estos son Colo Colo, Independiente, Boca Juniors, Chile, Argentinos Juniors y Liga de Quito. Ganó cuatro veces el torneo chileno y una el argentino.