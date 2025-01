En un nuevo capítulo de Balong Podcast el comentarista Alejandro Lorca se refirió a la noticia de que Claudio Bichi Borghi dejaba el programa Todos somos técnicos de TNT Sport tras casi seis años en una decisión que sorprendió a sus compañeros.

En ese contexto, Lorca señaló que quedó impactado ante la noticia. “Me enteré hoy día por el comunicado que sacó el canal y también diversos medios de prensa… a mi me sorprendió absolutamente la noticia y lo lamento mucho”, comenzó señalando.

Alejandro Lorca se refiere a la salida de Claudio Borghi de TST

En ese sentido, comentó que compartió algunas transmisiones con el ‘Bichi’ que le permitieron conocerlo mejor. “No solo la calidad de comentarista, sino fundamentalmente la calidad de persona. Un tipo extraordinario, muy sencillo, muy cordial, muy ameno, muy simpático. Lo mismo que él trasunta en pantalla es en su trato con todos nosotros”.

En la misma línea, índico: “Yo lo lamento mucho, le deseo absolutamente lo mejor. Lo lamento como compañero que no vamos a tener su presencia y su compañía permanente, pero conociendo al Bichi el se guía fundamentalmente por acciones donde busca ser feliz”.

“Creo que si no encontró eco en seguir en el canal porque considero que no se cumplían sus expectativas, sus condiciones, él va a estar bien, ya sea trabajando.. volviendo al futbol, por qué no, o a lo mejor siguiendo en otros medios. En las tareas que el emprenda yo creo que él va a tener éxito y va a seguir buscando esa felicidad donde él no tranza”, cerró.

“Él era el barómetro, él que le imprimió el sello con el cual el programa quedó ‘el cómo’. el tono en general del programa lo marcaba el Bichi”, agregó.

La salida de Claudio Borghi de Todos somos técnicos

“Son etapas de la vida que se van quemando y hay que hacer otras cosas. No se llegó a acuerdo con el canal y como tengo vacaciones acumuladas hace dos años, me voy antes. No hubo pelea, sólo una parte contractual en la que no llegamos a acuerdo. Listo”, comentó Borghi en el espacio tras anunciar su salida.