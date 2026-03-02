Colo Colo sigue procesando lo que fue su amargo Superclásico 199 del fútbol chileno. El Cacique cayó por 1-0 ante la U en el Estadio Monumental, mostrando una cara preocupante que obliga a replantearse varias cosas en el equipo de Fernando Ortiz.

Y es que a pesar de los tres triunfos en línea, el favoritismo, la localía y el rival herido que estaba al frente, los albos fueron incapaces de imponer sus términos en el recinto de Pedrero, algo imperdonable para varios.

Así lo siente Marcelo Ramírez, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports aseguró que el gran pecado del Popular fue la falta de agresividad ante un rival que llegaba lleno de dudas al Monumental.

Marcelo Ramírez barre con el Colo Colo de Ortiz

El ex arquero partió diciendo que “la puesta en escena no me dejó conforme. De entrada, hay maneras de perder y Colo Colo lo hizo de manera muy tibia. Me faltó ese equipo agresivo, que va encima, que sabía que venía una U herida. Era irse encima”.

“Estabas en tu cancha, con 40 mil personas y esperaba un equipo agresivo que hiciera pesar el Monumental y no pasó. En ningún momento metió en el arco a la U”, agregó.

Colo Colo dejó pasar una gran opción de ser líder en esta Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Para cerrar el Rambo volvió a reforzar su idea de equipo ideal en el Cacique. “Era Hernández por derecha y Romero de 9. Esa es la mejor versión de este equipo, porque por la banda Romero se pierde. En eso trató de mantener a Correa, pero esa no era la forma de ganar”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo compromiso del Cacique será ante Audax Italiano el sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

