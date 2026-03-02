Colo Colo quedó por el suelo tras su amargo Superclásico 199 ante Universidad de Chile. El Cacique cayó por 1-0 en el Estadio Monumental, dejando un mar de dudas tras una buena racha de tres victorias al hilo.

El gran apuntado tras este descalabro es Fernando Ortiz, quien al mando del Popular otras vez cayó en un partido importante. En el 2025 ya le pasó en muchas oportunidades, como ante la misma U en la Supercopa o ante Cobresal y Audax en las fechas finales del torneo, donde se quedó fuera de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo ya son varios los que dudan de las reales capacidades del argentino al momento de dirigir, sobre todo en estos duelos donde las papitas más queman. Esto fue abordado por el propio DT, quien tuvo que dar la cara tras la dura derrota.

¿Por qué Ortiz no gana los partidos importantes en Colo Colo?

El trasandino aseguró en conferencia de prensa que “ningún partido entro al campo de juego ni preparo para perder. No soy de la idea de contra quién juego, siempre salgo a ganar todos los partidos”.

“Lo que tengo para decirle a nuestra afición es agradecerle por el momento vivido que vivimos estos 90 minutos”, agregó.

Para cerrar, Ortiz afirmó que “yo soy el primero que no quiere perder. Nadie quiere perder esta clase de partidos. Daremos vuelta a la página rápido. Mañana ya estaremos pensando con el Audax que va a ser un partido también difícil en su casa e iremos a proponer y a tratar de sacar un buen resultado”.

En total Ortiz ya lleva 14 partidos dirigidos al mando de Colo Colo, donde ha logrado siete triunfos, un empate y seis derrotas, lo que se traduce en un discreto 52.38% de rendimiento.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío de los albos será ante Audax Italiano el sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

