Universidad Católica venció a Universidad de Chile en un partido muy ajustado. La felicidad es total en los Cruzados, sin embargo, la cuota negativa la puso Fernando Zampedri.

Los dirigidos por Daniel Garnero fueron superiores al Romántico Viajero y pese a la expulsión de Gary Medel en el comienzo del segundo tiempo, se las arreglaron para quedarse con el triunfo por 1-0 gracias al gol de Alfred Canales en el minuto 72′.

El lamento de Fernando Zampedri

Con el triunfo de Universidad Católica ante Universidad de Chile, los Cruzados quedaron en muy buen pie para clasificarse a la próxima Copa Libertadores como Chile 2. Claro que para lograr los pasajes a la copa internacional, todavía les quedan algunas finales.

La primera de ella será ante O’Higgins el sábado 1 de noviembre en el Claro Arena. El Capo de Provincia es un rival directo en el objetivo de ir al torneo de clubes más importante de América. Por esta razón, el duelo ante los rancagüinos es muy relevante.

Tras la alegría del triunfazo ante Universidad de Chile y los posteriores festejos en Las Condes, hubo una noticia que golpeó en el ambiente a la UC. Resulta que Fernando Zampedri recibió cartulina amarilla ante los Azules en el minuto 78.

Resulta que la tarjeta mostrada a Zampedri lo imposibilitará de estar presente contra O’Higgins, siendo una baja muy sensible para Daniel Garnero. El delantero argentino nacionalizado chileno es el goleador de la Liga de Primera, por lo que la UC sentirá su ausencia.

Zampedri celebrando el triunfo ante U. de Chile. Imagen: Photosport

Con la victoria ante U. de Chile, Universidad Católica quedó en el segundo puesto con 48 puntos. O’Higgins, en la previa a enfrentar a Coquimbo Unido, tiene 44 unidades. Animarán un duelo clave en la próxima fecha, en la cual no podrá decir presente Zampedri.