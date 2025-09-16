Uno de los jugadores que ha tenido un explosivo presente es Lucas Assadi, quien se transformó en la gran figura de Universidad de Chile en la temporada, donde ya es titular indiscutido.

El volante, quien tiene puesto varios ojos encima, fue clave en la obtención de la Supercopa el domingo pasado, cuando golearon a Colo Colo por 3-0, donde marcó uno de los tantos.

Por lo mismo, en la U saben que su nivel ya está siendo seguido, donde tienen claro que pueden ser los últimos meses del jugador formado en el Centro Deportivo Azul.

Esto, sumado a que también ha sumado minutos en la selección chilena en las Eliminatorias para el Mundial 2026, lo que le abre otros mercados que pueden ser atractivos.

Lucas Assadi fue figura en la Supercopa con U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pasa con Lucas Assadi en U de Chile?

Así lo informó el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, quien dejó en claro que Lucas Assadi puede estar viviendo sus últimos partidos como jugador de Universidad de Chile.

En ese sentido, apunta al buen desempeño que ha tenido en los últimos meses, donde ha sido clave en los partidos de la Copa Sudamericana y ahora en la obtención de la Supercopa.

“Es un jugador que podría ser vendido de aquí a final de temporada. Ya lo habían buscado de otros mercados, y ahora con la selección chilena, con el nivel que está teniendo, seguramente van a llegar ofertas”, explicó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Lucas Assadi en U de Chile?

Lucas Assadi tiene contrato hasta el final de la temporada 2026 con Universidad de Chile, por lo que cualquier equipo que busque sus servicios tiene que negociar con los azules para abrir las puertas del CDA.

