Universidad de Chile se alista para enfrentar en la jornada del jueves la revancha en contra de Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo que será jugado en Coquimbo.

Por lo mismo, los azules han estado preparando para dar el golpe definitivo a la llave, donde ya se empieza a hablar del partido más importante en la temporada de la U.

Así también lo hizo saber un de los protagonistas, quien, pese a que no se apunta dentro del equipo titular, sabe que es la gran oportunidad para meterse en las semifinales de un torneo internacional.

Fue Rodrigo Contreras quien habló de la importancia que tiene este duelo ante los peruanos, donde asegura que están esperando de buena manera el encuentro del jueves.

La U se apronta a recibir al cuadro peruano en Coquimbo. Foto: Joel Alonzo/Photosport

¿Qué dicen en la U del duelo ante Alianza Lima?

Fue en conversación con el canal 24 horas donde el delantero de Universidad de Chile detalló cómo viven la previa del encuentro, donde tienen la gran oportunidad contra Alianza Lima.

“Es un partido importante estamos muy bien para afrontar lo que viene el jueves, así que estamos todos muy bien”, comentó Rodrigo Contreras.

En ese sentido, el delantero argentino se refirió a la importancia que tiene el duelo, en una instancia decisiva, por lo que tiene un valor agregado.

“Todos los partidos son importantes, sin duda este será uno de los más importantes por lo que nos jugamos y vamos a ir afrontarlo de la mejor manera”, destacó.

Revisa sus declaraciones: