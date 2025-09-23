Universidad de Chile recibe a Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, con la leve ventaja del polémico empate sin goles de la ida en Perú. Uno de los dos estará en semifinales contra Fluminense o Lanús.

En TNT Sports, el ex defensa de la U, la selección chilena y Colo Colo, Gonzalo Jara, aconsejó a los azules y a Gustavo Álvarez para sortear la llave contra los limeños. Jarita cree que la U tendrá que tener cuidado porque Alianza va a esperar y entrega una clave sobre el bloque posterior.

“Yo creo que el partido se va a dar de la misma manera, aunque es cierto va a ser un duelo atípico, muy distinto a lo que uno esperaría o a lo que vivió la U en Lima por lo de la gente y todo eso“, dijo Jara.

Agregó que “Alianza había tenido resultados favorables jugando de local y para salir después a definir las llaves era distinto, pero con este empate no van a salir a proponer, el que va a tener que ir a buscar va a ser la U“.

ver también Refuerzo de Alianza Lima dice que el partido ante U de Chile es “el más importante de mi carrera”

Jarita: Hormazábal pierde mucho como central

“Dentro de eso, la U va a tener que tener mucho cuidado con lo que ya sabíamos: sus extremos, que son lo mejor y más rápido que tienen y donde más te pueden complicar, los descensos de Hernán Barcos, y quizás recupera a Paolo Guerrero también, que estaba lesionado”, añadió el oriundo de Hualpén.

Gonzalo Jara y una clave para la U de cara a la revancha contra Alianza.

Publicidad

Publicidad

Jarita expone que “yo mantengo la misma forma de La U. No la cambió siendo visitante, porque lo normal habría sido que allá en Lima pusiera un 4-3-3 con un lateral para marcar a los extremos, pero ya no lo hizo, y creo que con la línea de tres lo puede sostener sin ningún problema“.

“A lo mejor puede entrar hasta Nico Ramírez si es que está para jugar y tiene el alta médica, pero quizás hasta puede buscar un tercer central siendo central, no Fabián Hormazábal. Yo creo que con Hormazábal siendo central pierde mucho, tiene una virtud de dar esta doble función pero ha perdido mucho, lo mejor de Hormazábal se ha visto siendo un poco más ofensivo“, sentenció el bicampeón de América con La Roja.

ver también La prensa peruana calienta el partido de U de Chile contra Alianza: “Chilenos infumables”

El Chuncho enfrenta a Alianza Lima este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El ganador de la llave se mete entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana 2025.

Publicidad