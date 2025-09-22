La serie entre U. de Chile y Alianza Lima mantiene expectante a los hinchas azules. Patricio Yáñez analizó la llave y adelantó quién cree que será el clasificado en la Copa Sudamericana.

En la ida jugada en Perú, el Romántico Viajero igualó sin goles ante los Íntimos. De esta manera, la llave quedó totalmente abierta para lo sucederá en la vuelta, la cual se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde no podrá haber público.

El pronóstico de Pato Yáñez

Patricio Nazario Yáñez, histórico del fútbol chile y que hoy las oficia de comentarista, habló de lo que será el duelo de vuelta entre U. de Chile y Alianza Lima. Si bien cree que será una llave apretada, aseguró que será el Bulla quien avance de ronda.

“Yo creo que la U lo gana en Coquimbo, con esfuerzo y sacrificio, fue superior a Alianza, no es que Alianza me haya defraudado, la U hizo ver mal a los peruanos, yo creo que ellos no van a tener argumentos, más allá de defenderse y meterse atrás”, señaló Yáñez en Radio Agricultura.

“Si la U aplica lo que viene aplicando en el ámbito internacional, la serie la salva, no digo que por una diferencia de muchos goles, pero si tiene con que salvarla”, complementó el campeón de Copa Libertadores con Colo Colo.

U. de Chile y Alianza LIma igualaron 0-0 en Perú. Imagen: Photosport

En la ida Universidad de Chile jugó los últimos 25 minutos con un jugador más, debido a la expulsión de Carlos Zambrano. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Álvarez no pudieron abrir el marcador.

“En la segunda mitad, inclusive uno podría decir que faltó audacia, le faltó más con un hombre más, pero los técnicos piensan que estos son dos partidos. La U pudo haber hecho algo más allá“, cerró Pato Yáñez. La vuelta se jugará el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas.