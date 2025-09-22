Los jugadores de Universidad de Chile también disfrutaron de las Fiestas Patrias, donde hay dos que fueron parte importante de uno de los show más importantes que se vieron el último fin de semana.

Uno de ellos tiene que ver con el artista Lucky Brown, donde en una de sus presentaciones, especialmente en La Florida, contó con dos invitados especiales arriba del escenario.

Esto porque Lucas Assadi y Maximiliano Guerrero fueron invitados a presenciar el show desde una tremenda ubicación, donde compartieron su experiencia en las redes sociales.

Eso no fue todo, porque después se tomaron una fotografía grupal en los camarines, la que también fue revelada en sus plataformas digitales para todos sus seguidores.

Maxi Guerrero publicó un video de Lucky Brown desde el escenario en La Florida.

Lucky Brown con Lucas Assadi y Maxi Guerrero

La Fonda Doña Florinda contó con uno de los show más esperados por los seguidores el fin de semana, donde se presentó en vivo Lucky Brown, haciendo explotar a los fanáticos.

Dos que estuvieron presentes fueron los jugadores de Universidad de Chile, quienes estuvieron en el escenario viendo el show musical, además que luego hubo unos minutos para compartir en los camarines.

El artista urbano, está en el área del reguetón principalmente, aunque se ha hecho conocido últimamente por hacer reversiones de salsa, donde ha encantado a todo el país con su música.

Con más de 700 mil seguidores en Instagram y más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, el artista nacional se abre espacio como un de los mejores exponentes.

