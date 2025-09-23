Universidad de Chile buscará el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, este jueves como locales en Coquimbo contra Alianza Lima, por la revancha contra Alianza Lima. La U llega con la leve ventaja del empate sin goles conseguido en Perú.

Así las cosas, cualquier empate obligará a definir el clasificado a través de la definición de penales. Y fue el mismo entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, quien adelantó que la U siempre entrena definición desde los doce pasos.

“Los penales siempre los practicamos. Nosotros cuando entrenamos pelota parada hacemos desde la salida del medio, saques laterales y hasta penales, porque puede pasar que tengas algún penal en los partidos. Siempre los entrenamos y los jugadores lo hacen por su cuenta y compiten entre ellos”, dijo el DT.

Es decir, Gabriel Castellón también tiene que estar entrenado en penales, intentando contener constantemente los disparos de sus compañeros en las prácticas. ¿Pero como está en la comparación?

Mejor registro de Castellón parando penales, pero

Tal como detalla la estadística de Transfermarkt, Castellón registra 35 penales oficiales en su carrera, con las camisetas de Santiago Wanderers, Huachipato y Universidad de Chile. De ellos, el arquero de la U ha atajado 7 y recibiendo goles desde los doce pasos. Es decir, un 20% de eficacia.

En comparación, el boliviano y arquero titular de Alianza, Guillermo Viscarra, registra 40 goles de penal y 5 remates desde los doce pasos atajados: 11,11% de rendimiento. Eso sí, la diferencia es que Viscarra registra 32 partidos con la selección altiplánica, enfrentando penales de Neymar o Enner Valencia, entre otros.

De todas formas y en caso de repetirse un empate, los números de Castellón ilusionan a los azules, con mejor rendimiento en los penales de su colega rival, ambos de 32 años.

La U y Alianza Lima se vuelven a encontrar este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El ganador de la llave enfrentará a Fluminense o Lanús en semifinales.

