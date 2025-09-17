Es tendencia:
No salió en TV: Gabriel Castellón se burla de Colo Colo tras la Supercopa 2025

El portero azul reaccionó al canal oficial de Universidad de Chile luego de lograr la Supercopa ante Colo Colo y lanzó irónico comentario.

Por Franco Abatte

Gabriel Castellón aprovechó las cámaras de la U. de Chile y lanzó irónico comentario sobre Colo Colo.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTGabriel Castellón aprovechó las cámaras de la U. de Chile y lanzó irónico comentario sobre Colo Colo.

Continúan las repercusiones tras la conquista de la Supercopa de Chile por parte de Universidad de Chile. Los azules se impusieron con un categórico 3-0 sobre su archirrival, Colo Colo,desatando la euforia y la alegría desbordante de sus hinchas y del plantel universitario.

Uno de los más contentos con la obtención de la copa fue Gabriel Castellón. El portero de la U tuvo poca acción, pero eficaz, en el Estadio Santa Laura, sin embargo, lo más llamativo de él vino después y no fue captado por las cámaras oficiales precisamente.

El ex Santiago Wanderers y Huachipato apareció dentro del material ‘Sin editar’ del canal de la Universidad de Chile, momento donde lanzó una polémica frase al Cacique tras la obtención de la Supercopa.

Una vez finalizado el compromiso entre azules y albos y mientras se estaba a la espera de la ceremonia oficial de premiación, la cámara de la U se acerca a Castellón y este le lanza una dura –pero breve– indirecta al conjunto albo: “¿Para eso vinimos a jugar?”, frase que posteriormente acompañó con risas.

El momento fue rápidamente viralizado a través de redes sociales y despertó una diversidad de reacciones, obviamente mayoritariamente positivas en los hinchas azules y negativas en la fanaticada alba. Revive el ‘sin editar’ azul compartido por el canal de la U, a continuación:

Castellón asoma como titular en Copa Sudamericana:

Gabriel Castellón demostró estar recuperado físicamente y asoma como titular ante Alianza Lima en Perú por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El ex Wanderers defenderá el arco universitario y estaría acompañado junto al mismo XI que inició ante Colo Colo, formando de la siguiente manera:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazabal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

