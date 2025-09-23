Coquimbo espera por el arribo de Alianza Lima esta jornada en la ciudad, donde comenzarán la concentración para enfrentar a Universidad de Chile por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, será Coquimbo Unido el equipo que reciba al cuadro peruano para que tenga el mejor paso por la región, donde también facilitarán las instalaciones para el entrenamiento del miércoles.

En ese sentido, en el cuadro Pirata hay un jugador que tuvo un paso por Alianza Lima, por lo que volvió a dejar en claro su favoritismo para el choque del jueves, el que seguirá atento.

Fue Cecilio Waterman quien manifestó su apoyo para el cuadro limeño, donde en breves palabras confirmó que estará atento como un hincha de lo que pase en el duelo ante la U.

Cecilio Waterman tiene su favorito para el U de Chile vs Alianza Lima. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

¿Qué dijo Waterman de Alianza Lima vs U de Chile?

Fue en conversación con el periodista peruano José Varela, quien se encuentra en la ciudad de Coquimbo, donde el delantero panameño habló en breves palabras de sus sensaciones del duelo de su ex club, Alianza Lima, contra Universidad de Chile.

Una vez terminó en entrenamiento en el Complejo Las Rosas y se retiraba a su casa, Cecilio Waterman manifestó el cariño y el apoyo para el cuadro peruano en la llave ante la U.

“Siempre Alianza me sigue”, comentó primero, luego de que algunos hinchas le pidieron firmar una bandera del cuadro peruano, donde confirmó sus emociones: “Sí, seré un hincha más”.

Mira el video:

