La teleserie Aguas de Oro de Mega, atraviesa un momento clave en su historia: nuevos romances comienzan y fuertes secretos están a punto de revelarse, por lo que los fanáticos no quieren perderse ningún episodio de la nueva producción.

Sin embargo, a pesar de que se vienen capítulos de alto impacto, la producción sufrirá una pequeña modificación en su programación de este jueves 4 de septiembre debido a un esperado evento deportivo: Las últimas fechas de las eliminatorias rumbo al mundial entre Brasil y Chile.

La Selección Chilena no tiene opciones de clasificar a la nueva cita mundialista y quedaron eliminados con anticipación. Pero este partido será el primero de la era de Nicolás Córdova al mando del plantel.

¿Darán Aguas de Oro este jueves?

No hay nuevos capítulos de la teleserie para este jueves, por lo que los seguidores de la producción deberán esperar hasta el próximo lunes para ver un nuevo capítulo de estreno y descubrir si Braulio finalmente logra confesarle su gran secreto a Ayelén.

El partido de la Roja comienza sus transmisiones a las 20:00 horas por las pantallas de Mega, horario que coincide con la emisión habitual de la teleserie.

Transmisión de Mega para este jueves 4 de septiembre

El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.

El Jardín de Olivia: 16:45 horas.

Corazón Negro (estreno): 17:30 horas.

Leyla (lo mejor): 18:15 horas.

Fútbol previa Brasil vs Chile: 19:10 horas.

Futbol Clasificatorias 2026 Brasil vs Chile: 20:00 horas.

Leyla: 23:40 horas.

Trampa de Amor: 01:35 horas

La roja regresa a las canchas

Tras la renuncia de Ricardo Gareca luego de la eliminación de Chile, la Roja enfrenta la última fecha de clasificatorias con un plantel lleno de cambios. El más impactante es que Nico Córdova no nominó a ninguno de los integrantes vigentes de la Generación Dorada y el regreso de Ben Brereton a la nómina.