Los Casablanca se encuentra en una etapa crucial de su transmisión en los fans no quieren perderse un capítulo de la teleserie de Mega, y lo mismo ocurre con su teleserie de la tarde Aguas de Oro donde las relaciones comienzan a complicarse.
Sin embargo, a pesar de que se acercan capítulo de alto impacto, las teleseries vivirán un cambio en su programación debido a un importante evento deportivo: el regreso de la Selección Chilena a las canchas en donde se medirán con Brasil por las últimas fechas de las clasificatorias.
¿Darán Los Casablanca este jueves 4 de septiembre?
Lamentablemente no, los fans de la teleserie nocturna de Mega van a esperar un poco más para ver un nuevo capítulo de estreno.
Debido a que el partido empieza sus transmisiones a las 20:00 y es emitido por Mega, cruza con el horario de la producción, por lo que los fans deberán esperar hasta el próximo lunes para disfrutar de un nuevo capítulo y conocer qué pasará con Raimundo (Francisco Reyes) tras enterarse del secreto de Miranda (Sigrid Alegria).
Así quedó la transmisión de Mega para el jueves 4 de septiembre
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 16:45 horas.
- Corazón Negro (estreno): 17:30 horas.
- Leyla (lo mejor): 18:15 horas.
- Fútbol previa Brasil vs Chile: 19:10 horas.
- Futbol Clasificatorias 2026 Brasil vs Chile: 20:00 horas.
- Leyla: 23:40 horas.
- Trampa de Amor: 01:35 horas
Chile se enfrenta a Brasil
A pesar de que la Roja ya no tiene opciones de clasificar para la próxima cita mundialistas, estos partidos son importantes para definir a las nuevas figuras de la Roja de cara a las próximas competencias.
Nicolás Córdova asumió como DT de la selección tras la salida de Ricardo Gareca y en su primera nómina sorprendió al dejar fuera a históricos de la generación dorada como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Charles Aránguiz, además de llamar nuevamente a Ben Brereton, quien no fue parte del proceso del ‘Tigre’.
La selección se enfrenta este jueves a Brasil