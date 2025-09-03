Es tendencia:
¿Darán este jueves Los Casablanca? Cambios en la programación por partido de Chile-Brasil

Las exitosa teleserie de Mega vivirá un cambio importante en su transmisión debido a los partidos por eliminatorias.

Por Andrea Petersen

Mega modifica su programación por partido de Chile.

Los Casablanca se encuentra en una etapa crucial de su transmisión en los fans no quieren perderse un capítulo de la teleserie de Mega, y lo mismo ocurre con su teleserie de la tarde Aguas de Oro donde las relaciones comienzan a complicarse.

Sin embargo, a pesar de que se acercan capítulo de alto impacto, las teleseries vivirán un cambio en su programación debido a un importante evento deportivo: el regreso de la Selección Chilena a las canchas en donde se medirán con Brasil por las últimas fechas de las clasificatorias.

¿Darán Los Casablanca este jueves 4 de septiembre?

Lamentablemente no, los fans de la teleserie nocturna de Mega van a esperar un poco más para ver un nuevo capítulo de estreno.

Debido a que el partido empieza sus transmisiones a las 20:00 y es emitido por Mega, cruza con el horario de la producción, por lo que los fans deberán esperar hasta el próximo lunes para disfrutar de un nuevo capítulo y conocer qué pasará con Raimundo (Francisco Reyes) tras enterarse del secreto de Miranda (Sigrid Alegria).

Línea de 3 contra Brasil: las dos formaciones que ensayó Nicolás Córdova en la Roja

Línea de 3 contra Brasil: las dos formaciones que ensayó Nicolás Córdova en la Roja

Así quedó la transmisión de Mega para el jueves 4 de septiembre

  • El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
  • El Jardín de Olivia: 16:45 horas.
  • Corazón Negro (estreno): 17:30 horas.
  • Leyla (lo mejor): 18:15 horas.
  • Fútbol previa Brasil vs Chile: 19:10 horas.
  • Futbol Clasificatorias 2026 Brasil vs Chile: 20:00 horas.
  • Leyla: 23:40 horas.
  • Trampa de Amor: 01:35 horas

Chile se enfrenta a Brasil

A pesar de que la Roja ya no tiene opciones de clasificar para la próxima cita mundialistas, estos partidos son importantes para definir a las nuevas figuras de la Roja de cara a las próximas competencias.

Nicolás Córdova asumió como DT de la selección tras la salida de Ricardo Gareca y en su primera nómina sorprendió al dejar fuera a históricos de la generación dorada como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Charles Aránguiz, además de llamar nuevamente a Ben Brereton, quien no fue parte del proceso del ‘Tigre’.

La selección se enfrenta este jueves a Brasil/Photosport

