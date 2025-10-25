Se acerca fin de año y con ello, los clubes comienzan a definir como serán sus planteles para el 2026, donde se reveló que Audax Italiano estaría muy cerca de perder a uno de sus delanteros, cuya decisión pareciera estar cerrada.

El cuadro de La Florida se encuentra actualmente en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, a un punto de distancia de O’Higgins, que marcha en el tercer lugar, puesto que los mete en la etapa de clasificados de la Copa Libertadores.

Pero la competencia se definirá en las últimas fechas, ya que también está a solo dos puntos de Universidad Católica que ocupa la segunda posición, puesto que entrega un cupo a la clasificación a la fase de grupos de la misma competición.

El jugador que dejaría Audax Italiano a fin de año

Según reveló el periodista Renzo Luvecce en sus redes sociales, el delantero argentino Lautaro Palacios podría despedirse del cuadro itálico. “No seguirá en Audax Italiano para 2026. Me cuentan que el atacante no está en los planes de la dirigencia para la siguiente temporada hasta el momento”, explicó.

Asimismo, añadió: “El jugador termina contrato este 2025 y quedará libre. Me indican que podría cambiar la decisión, pero es muy difícil”.

Palacios dejaría el club a final de temporada/Photosport

La carrera de Lautaro Palacios

El jugador de 30 años comenzó su carrera en Defensores de Cambaceres el 2018, para luego llegar a Chile para sumarse a Unión San Felipe donde estuvo hasta el 2020, para llegar a préstamo a Coquimbo Unido.

Tras esto, llegó a Audax Italiano el 2021, y tras un breve paso por Al Adalah de Arabia Saudita, regreso a Audax, club en el que juega actualmente.