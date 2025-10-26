El panel de Todos Somos Técnicos tuvo una entrevista con una de las figuras que tuvo el Clásico Universitario 201 y Johnny Herrera aprovechó de elogiarlo con una ironía. El angolino sabía que era mejor reír para no llorar. “Todavía lo está buscando Nico Fernández en la banda”, dijo el Samurai.

Fue la manera que tuvo de elogiar al venezolano Eduard Bello, quien tuvo un gran partido en el triunfo de Universidad Católica frente a Univresidad de Chile en el Claro Arena. De hecho, fue el asistidor de Alfred Canales en el Claro Arena en una jugada donde pudo decidir de la mejor manera.

El seleccionado venezolano también sorprendió a varios asistentes al reducto por su capacidad para ejecutar balones detenidos. Mostró técnica para hacerlo con su pierna más hábil, la derecha. Pero no se aproblemó en lo absoluto para lanzar con la zurda.

Eduard Bello ante la Universidad de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Salió Cimbi, que tira por el perfil izquierdo. Cuando no está él, lo apoyo yo con la izquierda. Sabiendo que soy derecho, pero manejo la izquierda”, describió Bello, quien le atribuyó la salida por lesión de Cristián Cuevas a esa posibilidad de hacerse cargos de lanzamientos de esquina y tiros libres.

Cristián Cuevas salió lesionado. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Bello añadió que “Me he acostumbrado siempre a usar la zurda. Es una virtud que la pongo en pos del equipo. Me brindó la confianza el profe, en los entrenamientos siempre le pego con ambas piernas sin caerme”. Y sacó risas en el panel. Una característica que Daniel Garnero pretende explotar.

Eduard Bello deja cautivado a Johnny Herrera en el Clásico Universitario 201

Johnny Herrera insistió en que el Clásico Universitario 201 no se debió haber jugado. Y en el diálogo con Eduard Bello dejó claro que le gustó mucho lo realizado por el ex Deportes Antofagasta, quien repasó este atributo en la pegada que destacó en el Claro Arena.

“Sé que es importante una pelota parada. Practicamos constantemente esos tiros libres directos, con el Toro (Fernando Zampedri), con Clemente (Montes)”, expuso Bello sobre los designados para esos balones detenidos. Pero también expresó algo sobre los lanzamientos de esquina.

Eduard Bello en acción ante Universidad de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Jugadas que siempre sirven para marcar la diferencia. “Las pelotas de córner son más de Cimbi (Cristián Cuevas), Jhojan (Valencia)”, contó el llanero, quien también pasó por el Mazatlán de México y el Barcelona de Ecuador, desde donde llegó a préstamo a la UC.

