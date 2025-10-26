Universidad de Chile sufrió una dolorosa derrota anteUniversidad Católica en el clásico. Gustavo Álvarez enfrentó los micrófonos y defendió de las críticas a un cuestionado futbolista.

El Romántico Viajero enfrenta días decisivos en el cierre de temporada. Debido a la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús, el técnico del Bulla puso a un equipo mixto contra los Cruzados, pero no le funcionó y perdieron por 1-0.

La explicación de Gustavo Álvarez

Uno de los jugadores “suplentes” que fue titular ante Universidad Católica, fue Leandro Fernández. El argentino ha sido muy cuestionado en el segundo semestre y pese a la confianza de Gustavo Álvarez, tampoco respondió ante los Cruzados. Otra vez fue muy criticado y el DT salió en su defensa.

“Leandro Fernández necesita minutos. A nosotros se nos vienen partidos muy importantes y yo confío en el nivel de los futbolistas, no solo de Leandro, que no han sido titulares”, indicó Álvarez tras la derrota.

Fernández sigue con su bajón futbolístico. Imagen: Photosport

Universidad de Chile tendrá una carga considerable de partidos en las próximas semanas, motivo que usó el DT para darle minutos a Fernández y otros jugadores. “Los voy a necesitar a todos (…) Todo análisis, planteo, sé que en el fútbol se termina analizando por el resultado: por qué no se hizo esto y por ahí empataba o ganaba… seguro que es así, lo acepto“, detalló.

El Romántico Viajero no ha tenido buenos resultados en el segundo semestre en la Liga de Primera y a Gustavo Álvarez se le han cuestionado sus decisiones a la hora de usar alternativas y así, privilegiar la participación en la Copa Sudamericana.

“Entiendo que el público y el periodismo critique a partir del resultado, pero yo tengo que tomarlo desde el fundamento, sabiendo que después puedo ganar, empatar o perder“, cerró el entrenador de Universidad de Chile.