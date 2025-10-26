Alfred Canales entró inesperadamente en el Clásico Universitario 201. Fue después del aparente desgarro que sacó de la cancha a Cristián Cuevas y provocó una decisión rápida de Daniel Garnero. Por esas cosas que tiene el fútbol, el DT pudo celebrar su apuesta.

El espigado volante central tuvo una gran jornada en el Claro Arena, pues anotó el gol que inclinó la balanza a favor de Universidad Católica. Fue con un tiro muy bien ajustado y con potencia precisa para vencer a Gabriel Castellón. El meta de Universidad de Chile quedó lejísimo de esa pelota.

Fue, según contó Canales, parte de las instrucciones que le ha dado Garnero desde que se hizo cargo del plantel en la Franja. “El profe me dice que tengo que aprovechar mi pegada, pegarle más al arco. Gracias a dios se dio, muy contento”, manifestó el ex jugador de Magallanes en TNT Sports.

Alfred Canales anotó un golazo que noqueó a Universidad de Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

En ese momento, el periodista Jorge Cubillos le consultó por un gesto que hizo Marcelo Díaz a Castellón cuando Canales ingresó al campo de juego. Según el citado reportero, el Carepato le dijo al portero que tuviera cuidado con el remate del futbolista que fue medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Marcelo me conoce, estuve un tiempo con Audax Italiano compartiendo con él. Tengo que aprovechar mi pegada y llevarla más a cabo en mi juego”, manifestó Alfred Canales, quien luego de su estadía en el Maga, alcanzó a estar algunas semanas con el plantel que entonces tenía a Chelo Díaz en sus filas.

Alfred Canales tuvo su debut en el fútbol profesional en Audax Italiano. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Al poquísimo tiempo, Canales desembarcó en San Carlos de Apoquindo en enero del año pasado. Por cierto, el mediocampista llegó entre algodones, como dice la jerga futbolera. “Estaba un poco cargado del psoas, ahí con los tratamientos y los kines en la semana ha ido mejorando mucho”, admitió el ex jugador de los Tanos.

Alfred Canales y la clave del Clásico Universitario: “Debíamos correr el doble con…”

Alfred Canales tiene clarísimo que la expulsión por roja directa de Gary Medel fue una dificultad que tuvo Universidad Católica en la edición 201 del Clásico Universitario. Pero también está consciente de que había herramientas para solventar ese inconveniente.

Otra imagen de la celebración de Alfred Canales. Al parecer se agranda su familia. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Nosotros estábamos preparados para cualquier circunstancia, con un jugador menos debíamos correr el doble. El equipo hizo un esfuerzo muy grande”, aseguró el volante, quien dejó claro que los Cruzados están con el apetito a tope por su racha de siete victorias en fila al mando de Garnero.

Por eso mismo, una meta que antes parecía una quimera hoy está al alcance de la mano. Sobre todo si continúa este rendimiento. “El objetivo es el Chile 2, estamos trabajando muy bien para cumplirlo”, sentenció Alfred Canales. También le dedicó un gol a su esposa y a sus familiares más cercanos, además de una tía muy querida que “está en el cielo”.

Alfred Canales señala hacia arriba en recuerdo de una persona muy especial. (Felipe Zanca/Photosport).

