Eduard Bello fue una de las figuras que tuvo el Clásico Universitario 201 y hasta fue muy influyente en el gol de la victoria. El venezolano fue el asistidor de Alfred Canales, quien sentenció el triunfo de Universidad Católica con un tiro rasante muy bien ubicado.

Luego del encuentro, Bello le concedió una entrevista a TNT Sports, donde entregó sus sensaciones por esos tres puntos valiosísimos en la Liga de Primera. “Sabíamos que era un partido vital para nosotros y nuestras aspiraciones. Un rival directo y aparte un clásico, que le da un extra”, dijo el ex jugador de Deportes Antofagasta.

“Más allá del jugador menos, en estos partidos se da algo más. El ambiente que hay, el espectáculo con la gente te lleva a dejar todo dentro de la cancha. Así se vio reflejado, nos hicimos sentir con un jugador menos. Seguimos buscando el partido, gracias a dios pudimos conseguir el gol y quedarnos con el triunfo”, manifestó Bello, quien está a préstamo en la Franja hasta el final de esta campaña.

Eduard Bello presiona a Israel Poblete en el Clásico Universitario 201., (Felipe Zanca/Photosport).

“Es maravilloso, una locura lo que venimos haciendo. Lo más importante es el siguiente partido, O’Higgins que también es un rival directo. Hay que mantener los pies sobre la tierra y seguir partido a partido”, agregó el seleccionado venezolano, quien ha tenido una evidente alza con Daniel Garnero. Ya son siete victorias en fila de los Cruzados bajo la tutela del DT argentino.

ver también El extraño caso del Tucu Contreras en la U de Chile: ni nominado, ni lesionado

Eduard Bello rueda quedarse en la UC tras brillar en el Clásico Universitario

Para Eduard Bello, el aporte del público fue clave en el Clásico Universitario para paliar la expulsión de Gary Medel, quien luego de la revisión en el VAR se ganó la tarjeta roja directa por una falta sobre Lucas di Yorio. También graficó la gran diferencia de Daniel Garnero con el brasileño Tiago Nunes, su antecesor. Aunque no aludió al DT de Liga de Quito directamente.

Publicidad

Publicidad

Eduard Bello se sumó al abrazo para Alfred Canales. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“El ambiente hoy en día es maravilloso. Más allá de quién juegue, se nota dentro de la cancha que todos estamos compenetrados y queremos estar. Creo que el profe le encontró la idea de juego y nos sacó el máximo potencial a cada uno. Se ve reflejado en los resultados”, expuso Bello.

Daniel Garnero le da indicaciones a Eugenio Mena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Y cuando le preguntaron por su continuidad en la Franja, evidenció su gran anhelo. “Sería hermoso seguir acá, un club maravilloso, un ambiente lindo. Vamos a seguir trabajando para hacer los méritos. Me siento muy feliz acá por cómo le está yendo al equipo, nació mi hija acá. Es chilena, muy agradecido con toda la gente, la hinchada, el club. Me encantaría seguir”, reconoció Eduard Bello. El tiempo dirá en qué termina esta historia…

ver también Tabla de posiciones: Católica da un paso clave por el Chile 2 tras vencer a la U en el Clásico Universitario

Revisa el compacto del triunfo de la UC ante la U de Chile