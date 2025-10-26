El primer Clásico Universitario en la historia del Claro Arena se terminó quedando en manos del dueño de casa. La tarde de este domingo Universidad Católica fue una pesadilla para la U de Chile y logró un triunfo por la cuenta mínima que enciende todo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025.

El elenco de Gustavo Álvarez presentó un equipo alternativo ante la semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús que le espera a mitad de semana. Uno que logró aguantar a los pupilos de Daniel Garnero, quienes intentaron por todos lados y jugaron uno de sus mejores partidos del año.

El resultado mantiene a la UC en la pelea por el Chile 2 y complica a quien esperaba tener su gran noche este domingo. Coquimbo Unido miraba muy atentamente lo que pasaba en la precordillera, ya que de este partido dependían sus opciones de ser campeones en su visita a O’Higgins en el cierre de la jornada.

Universidad Católica logró quedarse con la versión 201 del Clásico Universitario. Los Cruzados se hicieron fuertes en su casa y derrotaron por la cuenta mínima a la U de Chile, afirmándose más en la tabla de posiciones.

Ambos equipos llegaban a pelear el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores, con el Bulla más complicado por su cercanía con la semifinal de Copa Sudamericana. De hecho, el equipo de Gustavo Álvarez saltó a la cancha con varios cambios, los que le terminaron costando caro.

Con un golazo de Alfred Canales, Universidad Católica se quedó con un triunfo que puede valer oro. Los Cruzados alcanzaron los 48 puntos y se aferran al segundo lugar de la tabla de posiciones, tomando distancia del Bulla y sus escoltas, O’Higgins y Audax Italiano.

Por su parte, la U es la que saca la peor parte. El Bulla se aleja de la zona de clasificación directa con 43 unidades, aunque con un partido pendiente contra Everton que puede volver a meterlos en la pelea.

En caso de que sumen de a tres en el cruce con los Ruleteros, podrán acortar la distancia que quedó tras el duelo de esta tarde. Un escenario complicado y que obliga al Romántico Viajero a jugarse todo o nada en lo que le queda de temporada.

Universidad Católica se queda con un Clásico Universitario clave para soñar con un regreso a la Copa Libertadores. La U lamenta una derrota que puede costar muy caro y que llena de dudas para la llave con Lanús en Copa Sudamericana.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 tras el Clásico Universitario

¿Cuáles son los próximos partidos de Universidad Católica y la U?

Universidad Católica y la U no tienen tiempo que perder, por lo que se enfocan en sus importantes desafíos que tienen por delante. Mientras los Cruzados recibe O’Higgins el sábado 1 de noviembre a partir de las 20:30 horas, el Romántico Viajero enfrenta a Lanús en Argentina por la vuelta de las semifinales de Copa Sudamericana este jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas.

