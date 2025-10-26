La U de Chile comienza una semana en la que se juega gran parte de la temporada 2025. El Romántico Viajero enfrenta a Universidad Católica en un Clásico Universitario para el que tendrá una importante baja: Matías Sepúlveda.

El Tucu quedó al margen del encuentro luego de sufrir molestias en la llave de ida por las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús. La situación tenía muy atentos a los hinchas y más luego de que se conociera que no era algo importante. Sin embargo, todo dio un giro en las últimas horas.

El lateral, pieza clave para Gustavo Álvarez, se sometió a exámenes médicos de los que se conocieron los resultados previo al choque con la UC. Ahí se confirmó la peor de las noticias y obliga al Bulla a pensar en variantes para la vuelta.

Matías Sepúlveda con pie y medio afuera de la vuelta de la U con Lanús en Sudamericana

Pese a que en un comienzo se pensó que el panorama era alentador, lo cierto es que todo se complicó para la U. La lesión de Matías Sepúlveda terminó siendo más grave de lo que se creía e incluso parece estar totalmente descartado para la vuelta en Copa Sudamericana.

Matías Sepúlveda se lesionó ante Lanús y preocupa a la U. Foto: Photosport.

El Tucu sintió un problema en una zona que anteriormente ya le había dado problemas. Los exámenes arrojaron un resultado poco favorable y que tiene a Gustavo Álvarez buscando opciones en el Clásico Universitario.

Previo al duelo con Universidad Católica, la U entregó su parte médico oficial en el que detalló la situación de Matías Sepúlveda. Ahí se confirmó que no fue una molestia sino que un “desgarro muscular isquiotibial” que lo mantiene en rehabilitación.

Si bien este tipo de problemas físicos tienen un tiempo de recuperación que depende del grado, lo cierto es que tenerlo en condiciones para la vuelta se ve complejo. Eso sí, desde el club no lo descartaron pero el escenario es poco favorable.

Ante esto, Gustavo Álvarez jugará ante la UC con Antonio Díaz y deja la duda sobre Felipe Salomoni, que no fue ni a la banca. Una situación compleja para los 90 minutos que restan en Argentina para conseguir el boleto a la final de la Copa Sudamericana.

Matías Sepúlveda enciende las alarmas en la U para lo que será la vuelta ante Lanús. El Tucu puede perderse el partido más importante del año y así dejar al Bulla sin una pieza clave en su esquema.

¿Cuáles son los números de Matías Sepúlveda en la U esta temporada?

Con su actuación ante Lanús, Matías Sepúlveda llegó a los 36 partidos oficiales en total con la U esta temporada. En ellos ha aportado con 4 goles y 7 asistencias en los 2.807 minutos que acumula dentro del campo de juego.

¿Cuándo es la vuelta entre la U y Lanús por Copa Sudamericana?

La U va a enfrentar a la UC en el Clásico Universitario antes de lo que será la vuelta con Lanús en Copa Sudamericana. La semifinal en Argentina está programada para el próximo jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas.

