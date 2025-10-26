Ya está todo listo para que la versión 201 del Clásico Universitario se lleve a cabo. Este domingo 26 de octubre Universidad Católica recibe a la U de Chile en un duelo clave en la pelea por el Chile 2 y para el que ya hay formación confirmada.

Gustavo Álvarez no la ha tenido nada de fácil para preparar este compromiso. Con la mira puesta en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde quedó 2 a 2 tras la ida en nuestro país, el DT debe guardar jugadores para poder llegar en buenas condiciones.

Este escenario lleva al entrenador azul ha realizar una rotación aunque pequeña para su visita a los Cruzados. Es así como habrá seis novedades a lo visto contra Lanús el jueves pasado, con la idea de darle ritmo a quienes no han tenido mucho protagonismo en estas últimas semanas.

La U y una rotación a medias en su formación contra la UC

La U apuesta por la rotación para no quedar tan herida de cara a una semana en la que se juegan todo o nada. El Bulla va al Clásico Universitario con importantes novedades en su formación desde el fondo hasta el ataque.

Gustavo Álvarez va con una formación estelar en la U para el Clásico Universitario ante la UC. Foto: Photosport.

En la portería, el DT no arriesgará nada y pese a la importancia del choque con Lanús en Copa Sudamericana, mantiene a su estelar. Es así como Gabriel Castellón será el encargado de proteger la portería azul para evitar un resultado que puede dejarlos sin pan ni pedazo pensando en Copa Libertadores 2026.

En la defensa es donde aparece la primera novedad. Fabián Hormazábal va a la banca para darle un poco de descanso y en su lugar ingresa Nicolás Ramírez para completar la línea de tres con Franco Calderón y Matías Zaldivia.

En el mediocampo, Charles Aránguiz es la gran baja que lamenta la U tras su expulsión en la fecha pasada. Ante esto, el Bulla para una línea de cinco con Nicolás Fernández; Israel Poblete, Marcelo Díaz, Antonio Díaz; y Javier Altamirano.

Finalmente está el ataque, donde la dupla de Lucas Assadi y Nicolás Guerra cede su lugar a dos que pelean por un puesto. Leandro Fernández y Lucas Di Yorio tendrán la misión de ir a buscar los goles del triunfo en el Claro Arena.

De esta forma, la U ya tiene formación confirmada para el Clásico Universitario ante la UC. Esta será con Gabriel Castellón en la portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Nicolás Fernández; Israel Poblete, Marcelo Díaz, Antonio Díaz; y Javier Altamirano en el mediocampo; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio en la delantera.

¿A qué hora es el Clásico Universitario entre la U y Católica?

La U tiene formación confirmada y está lista para enfrentar a Universidad Católica en el Clásico Universitario. El encuentro está programado para este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas en el Claro Arena.

Así está la U en la tabla de posiciones previo al Clásico Universitario

