Si bien este fin de semana se retoma la actividad en la Liga de Primera, todavía queda un encuentro pendiente para que, al menos, Universidad Católica y Ñublense se pongan al día. Aquel lance será este jueves 9 de octubre en el Claro Arena.

De cara a este compromiso, el técnico cruzado Daniel Garnero tuvo más de una complicación para conformar su formación titular, principalmente por dos factores: la presencia de futbolistas en la Selección Chilena y lesiones de diversa consideración.

Por estos motivos, respecto al último 11 titular que derrotó antes del receso a Deportes Limache, el estratega de Católica introducirá cinco modificaciones, incluso con alto riesgo de introducir un cambio extra por razones de fuerza mayor.

ver también ¡Y por largo tiempo! Revelan que Universidad Católica avanza en renovar a 3 de sus figuras

Los cambios en Católica para duelo con Ñublense

En la línea defensiva, Garnero sólo mantendrá respecto del último encuentro a Daniel González, pues los juveniles Ignacio Pérez y José Ignacio Salas dejarán su lugar para las vueltas de Branco Ampuero y Eugenio Mena, respectivamente.

Durante la jornada, se conoció en Católica que el defensor Tomás Asta-Buruaga fue padre, por lo que no se sabrá hasta última hora si estará presente ante Ñublense. En caso contrario se producirá otro regreso en la formación, como es Dylan Escobar.

También se proyecta la vuelta de Gary Medel, que reemplazará a Alfred Canales en mediocampo; mientras que en el ataque, la duda está sobre quién tomará el lugar del seleccionado Clemente Montes, donde las opciones son o el joven Diego Corral o el venezolano Eduard Bello.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la probable formación de la UC?

Para el duelo de Universidad Católica ante Ñublense, el técnico Daniel Garnero pondrá en cancha a Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta-Buruaga (Dylan Escobar), Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Gary Medel y Cristián Cuevas en mediocampo; Diego Valencia, Fernando Zampedri, Diego Corral (Eduard Bello) en delantera.

¿Cuándo se juega el encuentro?

El duelo pendiente por la fecha 19 en Liga de Primera entre Universidad Católica y Ñublense se jugará este jueves 9 de octubre desde las 20:30 horas en el Claro Arena.

Publicidad