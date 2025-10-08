En la UC cuentan las horas para jugar nuevamente a las órdenes de Daniel Garnero, quien tiene en mente citar a Vicente Cárcamo, una de las promesas que tiene el club. Según La Tercera, firmó un contrato por dos años. Su primer vínculo profesional.

Tiene 19 años y ha aprovechado el receso para ganarse un lugar en la consideración de Garnero. “No es ideal parar una vez que estás compitiendo. Particularmente a nosotros que veníamos de una seguidilla muy buena, peor todavía”, dijo el DT argentino sobre la pausa por el Mundial Sub 20.

“Son cosas que pasan, sabíamos que iba a ser así. Aprovechamos este parate para recuperar a alguno que venía con inconvenientes. Armarnos un poco mejor para la recta final y seguir sacando los puntos para nuestros objetivos”, aseguró el ex seleccionador de Paraguay.

Garnero habló muy bien de Vicente Cárcamo y también aclaró que Sebastián Arancibia sigue al margen. (Andres Pina/Photosport).

Otro rédito de esta nueva interrupción en la Liga de Primera fue la aparición de Cárcamo, quien tiene 19 años (nació el 17 de julio de 2005) y genera grandes expectativas para los conocedores del fútbol joven en la Franja. Parte de esas esperanzas también las siente Garnero.

Otrora enganche de un club grande como Independiente de Avellaneda, en su época de futbolista Garnero también jugó en la Católica. Fue durante la temporada 1996. Llegó a San Carlos de Apoquindo para suplir la baja de Néstor Gorosito, otro talentoso trasandino. “Lo que tiene es un desequilibrio individual muy importante. En eso saca ventaja, está por encima de la media.”, dijo el entrenador de la UC.

Garnero elogia las cualidades de Vicente Cárcamo y adelanta posible citación en la UC vs Ñublense

Daniel Garnero cree que Vicente Cárcamo mostró cosas como para quedarse en el primer equipo de la UC. Pero eso no fue algo que consiguió de la noche a la mañana. O de buenas a primeras.

“Las otras veces que venía no lograba ver esa realidad. Estos últimos tiempos lo veo más tranquilo, ordenado, maduro. Va entendiendo algunas cosas, tiempos que tiene ese paso de venir de inferiores a ser parte del plantel profesional”, dijo del evidente proceso adaptativo que pasó. Eso incluyó algún arrebato en las redes sociales.

Garnero añadió que “lo noto más cómodo, más suelto. Tiene grandes chances de tener participación en el próximo partido”. El tiempo dirá si puede estrenarse ante los Diablos Rojos en el Claro Arena este jueves 9 de octubre.

¿Cuándo juega la UC ante Ñublense por la Liga de Primera 2025?

Universidad Católica recibirá a Ñublense por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025. El partido se disputará en el Claro Arena este jueves 9 de octubre a las 20:30 horas.